Izgleda li ovako početak rata? Moćna armada samo čeka na znak

Nastavljaju se napadi na brodove koji prevoze takozvane "narkoteroriste", a istovremeno se na nebu i moru oko Venezuele pojačava američka vojna prisutnost. Kako piše Tom Cheshire za Sky News, neki se pitaju nije li prava strategija Donalda Trumpa vezana uz pristup nafti za američke energetske divove, a ne uz droge.

U dubokim vodama Kariba, nalazi se USS Gerald R Ford - najveći i najsmrtonosniji nosač zrakoplova na svijetu. I to je samo dio armade, očito usmjerene na Venezuelu. Od kolovoza se vidi porast broja i raznolikosti brodova pod američkim zapovjedništvom.

Zračne snage su također raspoređene - nedavno, pa i ovog tjedna, bombarderi su letjeli iznad Kariba, pa čak i duž venezuelanske obale.

Venezuelski predsjednik Nicolas Maduro rekao je okupljenima da je njegova zemlja izdržala 22 tjedna agresije od strane SAD-a i Trumpa. Međutim, smatra Cheshire, stvari bi mogle postati još gore.

Napad na 'narkoteroriste'

Bijela kuća je 2. rujna na X objavila da je izvršila napad na takozvane "narkoteroriste" koji su slali fentanil u SAD, bez da je pružila izravnih dokaza o navodnom zločinu. U protekla četiri mjeseca od početka udara, meta su bila 23 broda u 22 napada, pri čemu je ubijeno 87 ljudi.

Posljednji se dogodio 4. prosinca, nakon čega je američko Južno zapovjedništvo objavilo da je izvelo još jedan napad na navodni brod za krijumčarenje droge u istočnom Pacifiku.

Bio je to prvi takav napad od 15. studenog i otkako je ministar obrane, ponekad nazivan i ministrom rata, Pete Hegseth, pod povećalom zbog navodnog "drugog udara" u ranijem napadu.

SAD tvrdi da je akciju izveo zbog droge i postoje neki dokazi koji podupiru tu tvrdnju. Dominikanska Republika izjavila je da je pronašla ogromnu količinu kokainu s jednog napadnutog broda.

Pravna pitanja

Međutim, Cheshire napominje da bez obzira na vrstu tereta, postoje ozbiljna i sporna pravna pitanja.

Prvo, osporava se je li označavanje ljudi na brodovima kao "narkoterorista" dovoljno da bi ih se učinilo zakonitim vojnim ciljevima - ili su napadi zapravo izvansudska ubojstva civila na moru.

Video prvog napada pokazuje ono što je uslijedilo nakon toga, a to je navodni "drugi udar" koji je ciljao ljude u vodi koji nisu bili prijetnju.

To je uzrokovalo krizu Hegsethu. Govoreći na sastanku kabineta prošli tjedan, ministar obrane rekao je da nije vidio da ima preživjelih kada je naređen drugi napad početkom rujna. Rekao je da je "stvar bila u plamenu".

Napad 4. prosinca pokazao je da ova strategija nije završila. Napadi su samo dio priče, jer su se ratni brodovi i avioni u ogromnom broju uputili prema regiji.

Droga ili nafta?

Neki tvrde da se tu uopće ne radi o drogama, nego o nafti, a Venezuela je ima puno. Naime, posjeduje najveće dokazane rezerve na svijetu.

Govoreći na Fox Newsu, republikanska kongresnica i Trumpova pristaša, Maria Salazar, rekla je da bi pristup Venezueli sjajna prilika za američke naftne tvrtke.

I sam Maduro je govorio o toj temi. Nekoliko dana kasnije, napisao je pismo OPEC-u - koji predstavlja glavne zemlje proizvođače nafte - da bi se "pozabavio rastućim i nezakonitim prijetnjama vlade Sjedinjenih Država protiv Venezuele".

Maduro je sve to nazvao planom SAD-a "da zauzmu ogromne naftne rezerve Venezuele... smrtonosnom vojnom silom".

"Smrtonosna vojna sila" je čak i blag pojam kada se prisjetite armade koja čeka i uskoro bi mogla biti pozvana. Trump je u utorak rekao da se priprema izvesti napade iz međunarodnih voda na venezuelski teritorij.

Maduro se žalio na 22 tjedna "agresije", no, upozorava Tom Cheshire, možda će ih biti puno više.

