Izglasano nepovjerenje premijeru: Pala francuska vlada, Macron u velikom problemu

Francuski parlament izglasao je nepovjerenje vladi na čelu s premijerom Michelom Barnierom. Kako navodi Sky News, za nepovjerenje vladi glasao je 331 zastupnik, značajno više od potrebne većine od 288 ruku.

Michel Barnier, koji je na dužnosti bio tek tri mjeseca, sada je dužan podnijeti ostavku, kao i ostavku kompletne vlade, predsjedniku Emmanuelu Macronu.

Debakl francuske vlade korijene ima u odluci predsjednika Macrona da raspusti parlament u lipnju, što je dovelo do prijevremenih izbora. Ti su izbori rezultirali parlamentom podijeljenim u tri približno jednake skupine bez jasne većine.

Francuska riskira ući u 2025. bez vlade i proračuna

To je prvi put da je francuska vlada svrgnuta na ovaj način u više od 60 godina. Ovo glasovanje gura drugu najveću ekonomsku silu Europske unije dublje u političku turbulenciju, dok Francuska riskira ući u 2025. godinu bez vlade ili proračuna.

Kako navodi Sky News u svojoj analizi, Bernier je trebao biti čovjek koji će izvući Emmanuela Macrona iz problema, iskusni pregovarač koji je obarao Britance tijekom beskrajnih pregovora o Brexitu.

Kratki mandat Michela Barniera na vlasti započeo je s nekim obećanjima. Francuska liderica krajnje desnice Marine Le Pen rekla je da je on netko s kim bi mogla poslovati, no romantični početak nije potrajao. Barnierovi rivali osjetili su priliku i okrenuli se protiv njega. Odbili su pokušaje da se pragmatizam primijeni na rješavanje Francuske sve veće fiskalne krize. U frustraciji je pokušao progurati svoj plan kroz parlament, što je izazvalo glasovanje o nepovjerenju.

Prvi premijer koji je izgubio takvo glasovanje od 1962. godine

Sada je platio cijenu nakon duge i ugledne karijere u francuskoj politici i postao prvi premijer koji je izgubio takvo glasovanje od 1962. godine. Problem iz kojeg je trebao izvući svog šefa, predsjednika Macrona, samo je postao dublji. Macron sada mora pronaći nekog drugog za taj posao.

Francuska troši daleko više nego što prihoduje, a taj deficit je neodrživ, kaže Europska unija. No, što dulje traje ova nestabilnost, to bi trošak zaduživanja za francusku državu mogao samo rasti, potencijalno dovodeći do spirale krize.

A sudbina predsjednika zemlje ključna je za sve ovo. Emmanuel Macron kaže da će ostati na funkciji do 2027. godine, a njegov ured ima velike izvršne ovlasti prema ustavu Pete Republike. Što ih više koristi, to će više njegovi neprijatelji tvrditi da djeluje nedemokratski. To bi moglo olakšati uspon krajnje desnice na vlast ako bude prisiljen na ostavku, piše Sky News.

