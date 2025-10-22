Izbjeglica silovao tinejdžericu (17): Sud presudio da 'djelo' nije dovoljno za deportaciju

Izbjeglica iz Eritreje Yazied Mohamed silovao je, tada 17-godišnju Šveđanku Meyu Åberg, u rujnu prošle godine. Osuđen je na tri godine zatvora, ali sud je odlučio da ne treba biti deportiran.

Okružni sud u gradu Skellefteåu na sjeveru Švedske prvostupanjskom je presudom oslobodio je Mohameda koji je u vrijeme zločina imao 18 godina. U obrazloženju presude sud je naveo da je tužiteljica nedvojbeno bila silovana, ali da tužitelj nije dokazao da je Mohamed počinitelj. Nakon žalbe Mohamed je osuđen na zatvorsku kaznu, prenosi Visegrad24.

A Swedish court has ruled that the Eritrean migrant who raped 16-year-old Meya Åberg won’t be deported because the rape didn’t last long enough.



The rape took place on September 1st last year when Meya missed her bus and was walking through a pedestrian tunnel after finishing… pic.twitter.com/OArqfdMt1U — Visegrád 24 (@visegrad24) October 22, 2025

"Mrzim ga zbog onoga što mi je učinio i osjećala sam veliko olakšanje nakon što je osuđen. Bila sam u smrtnom strahu kad sam ga ugledala u školi", rekla je Meya za švedski javni radio sredinom rujna ove godine. Meya je napadača prepoznala u vlastitoj srednjoj školi, a i njegov mobitel lociran je naknadno na mjestu gdje je počinjeno silovanje.

Nije dovoljno teško djelo

No kontroverzu je izazvala procjena Žalbenog suda da "kazneno djelo silovanja nije dovoljno ozbiljno" da bi se naložila deportacija počinitelja u Eritreju, kako je tražio tužitelj. Jedan od sudaca priložio je suprotno izdvojeno mišljenje.

U podužem obrazloženju presude, Žalbeni sud naglasio je da je za deportaciju potrebno ustanoviti da je počinjeno djelo "osobito teško kazneno djelo te da bi dopuštanje počiniteljeva ostanka u Švedskoj prouzročilo ozbiljnu opasnost za javni red i sigurnost".

Kao prmjer sud je naveo pokušaj ubojstva i preprodaju ilegalnih narkotika.

Mohamed ostaje u švedskom pritvoru do odlaska na služenje zatvorske kazne i dužan je žrtvi isplatiti 240.000 kruna (22.000 eura) odštete. Nakon izlaska iz zatvora vjerojatno će izgubiti izbjeglički status, no moći će ostati u Švedskoj ako dobije posao ili dokaže da bi mu u domovini prijetio progon.

