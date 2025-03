Dačić tvrdi da je objavljen ključni dokaz koji ruši sve laži: 'Što je još potrebno?'

Potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je u srijedu da je objavljen, kako navodi, "ključni dokaz koji ruši sve laži i manipulacije" vezano za korišteno oružje na velikom skupu koji se održao u Beogradu 15. ožujka.

Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Srbije na svojim je stranicama objavilo da u Beogradu nije korišten zvučni top. Informaciju je potvrdio i američki proizvođač "Genasys" od kojeg je srbijanski MUP 2021. godine nabavio te uređaje, pišu.

"Video i audio dokazi koje smo dosad vidjeli i čuli ne upućuju na korištenje LRAD-a tijekom incidenta u Beogradu", napisali su na platformi X. U svom su priopćenju citirali i objave Earshota, prve svjetske neprofitne organizacije koja istražuje zvučne materijale u svrhu zaštite ljudskih prava i okoliša.

Earshot tvrdi drugačije

Iz Earshota su prije dva dana objavili da su primili 12 videozapisa koji dokumentiraju trenutke u kojima je protiv okupljenih korišteno oružje.

"Četiri od ovih videozapisa sadrže zvuk koji je u skladu s bukom koju proizvode Vortex Ring Gun ili Vortex Cannon. Dok ovo oružje izbacuje plin iz svog cilindra pri brzinama od 285 km/h, njegovo izbacivanje proizvodi zavijajuću buku koja se uspoređuje s mlaznim motorom, zajedno s vrtložnim prstenovima koji mogu biti ionizirani", objavljeno je na njihovim društvenim mrežama.

Kažu da takva buka stvara elektromagnetske smetnje uređajima poput slušnih aparata. Taj zvučni val uzrokuje masovnu paniku. "Ovo me samo rastužuje. Potvrđuje ono što znamo, što smo doživjeli, ali spoznaja da nam je to učinila naša vlast, imajte na umu, dok smo stajali mirno, u potpunoj tišini, srceparajuće je i porazno", komentirala je jedna pratiteljica na Instagramu.

Dačić: Što je još potrebno da se laži zaustave?

Svjedoci se još od tada javljaju sa simptomima. "Imam nekoliko ozljeda od tamo. Muka mi je, imam tinitus, stalni pritisak u glavi, ušima, dezorijentiranost", komentirao je jedan korisnik.

Što je još potrebno da se laži zaustave, osim tvrdnje da ni proizvođači ne znaju što proizvode i prodaju? Ovakva izjava proizvođača i naše prikazivanje uređaja koji služe kao glasovna opomena, ne odgovaraju kreatorima i prenositeljima laži, zato nitko od opozicijskih medija nije objavio", objavio je Dačić na svom Instagramu.

Poručio je još i da je ovo kraj svih obmana i laži. "Takozvani. zvučni top nema ni 15. marša, nikad nije koristila srpska policija, za razliku od mnogih drugih zemalja koje su ujedno i sponzori prosvjeda u Srbiji", napisao je, a uslijedila je lavina negativnih komentara pratitelja. Dačić je u srijedu za javnost demonstrirao kako se koriste uređaji koje ima MUP. Cijelu snimku možete pogledati OVDJE.

'Nikada nije upotrijebljen'

"To je ta svemirska tehnologija o kojoj se priča. To je tehničko sredstvo, kod nas se ne vodi kao oružje. Naši ljudi nisu obučeni za njegovu upotrebu niti znaju kako bi ga koristili da bi nekome naudili. Koristan je za naše jedinice koje se bave održavanjem javnog reda i mira. Što se tiče zvuka, koristi se samo za upozorenja prosvjednicima da se raziđu, ali ni to nije bilo korišteno. Nikada nije upotrijebljen", rekao je Dačić.

Podsjetimo, tijekom 15-minutne šutnje na prosvjedu u Beoradu, dok su okupljeni odavali počast žrtvama pada nadstrešnice u Novom Sadu, tišinu je razbio zvuk koji je izazvao stampedo.

