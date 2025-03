VUČIĆ PRIJETI I DALJE / U Beogradu na prosvjedu upotrijebljen je zvučni top. Raspitali smo se tko ga i kako koristi

Nema apsolutno nikakve dileme, to je bio zvučni top. Kažu za Direkt jedan hrvatski umirovljeni general, i urednik jedinog svjetskog časopisa o efektu buke na građane. I to je napravljeno baš zato da se izazove kaos, trčanje, i ozlijede. Premda to Aleksandar Vučić demantira, premda ministar zdravstva Srbije kaže da u bolnice nisu dolazili ljudi sa simptomima: milijunima ljudi koji su vidjeli snimke na društvenim mrežama jasno je da su prosvjednici u Beogradu rastjerani upravo zvučnim topom. Koristili su ga Turci za tjeranje migranata i Amerikanci za rastjerivanje prosvjednika. Petar Panjkota