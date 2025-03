Dodik opleo po predstavnicima Hrvata u BiH: 'Mi Srbi smo ih 15 godina držali da ne potonu'

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik večeras je opleo po predstavnicima Hrvata u Bosni i Hercegovini kazavši kako su ih Srbi u posljednjih 15 godina "držali da ne potonu" i to "iz svojih interesa" te da im je bolje da se drže priče oko konstitutivnosti naroda, piše klix.ba

"Mislim da će Hrvati iz ovog političkog procesa izaći kao najveći gubitnici. Oni pokušavaju pokazati nešto što ne žive - da su za reformsku Bosnu i Hercegovinu. Koju reformsku? A, usput im je potpuno degradiran status. Mi Srbi smo im to držali 10 - 15 godina iz svog razloga. Držali smo ih na pozicijama da potpuno ne potonu. Šta sad dobivaju? Tri puta imaju člana Predsjedništva koji nije njihov, tri puta ih preglasavaju u Vladi FBiH. Šta mislite jednog dana ako se dogovorimo o nekoj novoj Bosni i kažemo da to bude procentualno - koliko će onda Hrvati imati? Hoće li pristati na osam posto? Hoćete da igramo tu priču ili ćemo ostati principijelni na dogovoru koji imamo?", kazao je.

Savjetovao je Hrvatima da čuvaju priču oko konstitutivnosti naroda.

"A, onda to ne zavisi od toga da li ih ima 50.000 ili milijun i po. Konstitutivan narod je konstitutivan narod. To treba Hrvati da štite i mi želimo da zaštitimo za njih. Ali, ako budu kalkulirali s Bošnjacima, ja im ne mogu pomoći", kazao je te najavio je i da više neće kročiti u Federaciju BiH.

"Danas sam se obradovao kad sam vidio da je direktor Federalne uprave policije rekao da je dobio nalog da hapsi. Odlično, to je za nas inače inostranstvo. Ok, u to inostranstvo nećemo ići. Ići ćemo u neke druge zemlje, u tu nećemo", rekao je.

