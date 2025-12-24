Nogomet, cigarete i pjesma usred pakla: Istina o Božićnom primirju s fronta

Na Badnjak te ratne 1914. godine, lagani snijeg počeo je padati na Zapadnom frontu, ne uspijevajući se "uhvatiti" na blatnjavo i natopljenom tlu uništenom u mjesecima ratovanja.

Dok se miris trulog mesa osjećao u zraku, zvuk božićnih pjesama širio se Ničijom zemljom. Priča o onome što se dogodilo idućeg dana dijeli se već više od 100 godina i podsjeća na pravi duh Božića.

Skupine vojnika uglavnom iz Velike Britanije i Njemačke navodno su se spontano ujedinile na pojasu dugom 745 kilometara između belgijske obale i švicarske granice kako bi stvorile privremeno božićno primirje u Prvom svjetskom ratu.

Dok su umorni muškarci ostavljali po strani zaraćene razlike i prelazili neprijateljske linije, zbližavali su se igrajući nogomet, razmjenjujući cigarete, fotografirajući se te pjevajući uz rum, piše Metro.

Neobični prizori

Jedva su se razumjeli, ali su znali što Božić svima znači.

Nakon što je podignuta bijela zastavica, jedan se narednik bataljuna prisjetio kako je neobično bilo gledati "dvije strana, jedna nasuprot drugoj u rovovima, bez pucanja".

"Britanci su tjednima bili zaglavljeni u rovovima u neposrednoj blizini Nijemaca, gotovo bez ikakvog truda uspostavljali bi odnos i bratimili se s neprijateljem", objasnio je povjesničar Anthony Richards, autor knjige "Prava priča o božićnom primirju".

Istaknuo je da je to bila jedina situacija u Prvom svjetskom ratu kada ljudi nisu pokušavali poubijati jedni druge.

Božićno primirje je snažna priča o čovječnosti na mjestu gdje je svaki tračak nade bio potpuno uništen - međutim, neki dnevnički zapisi i pisma iz prve ruke pružaju različita tumačenja o tome što se dogodilo tog dana.

U nekim izvješćima spominjale su se bolesti, smrti i nastavak borbe, drugi su tvrdili da to nije istina.

Manje spominjama verzija uključuje neispričane priče o pukovnijama bez primirja gdje je ubijeno 78 vojnika.

Tamo gdje su se borbe nastavile, nije se čuo smijeh suparničkih strana, vojnici se nisu povezivali oko obećanja o završetku rata. Oni nisu mogli čuti ništa od zvuka metaka.

Kraljevska zapadnokentska pukovnija izvijestila je da su mnogi vojnici bili bolesni na Božić te da su patili od posljedica cijepljenja protiv crijevne viroze.

Istina ili legenda?

Jedno pismo koje je grenadir napisao svojoj obitelji ponudilo je oštar prikaz ratovanja koji je ostao netaknut svečanostima u drugim pukovnijama.

"Možda ste pročitali razgovor na Božić. Sve su to laži“, napisao je čovjek. "Snajperska paljba se nastavila i dalje; zapravo, naš kapetan je ranjen, stoga ne vjerujte onome što vidite u novinama", dodao je.

Povjesničar priznaje da su neki elementi priče istiniti, a drugi izmišljeni i preuveličani. "Postoji zabluda - neki vojnici su možda igrali nogomet, ali to nije bila utakmica. Da je bilo primirja, poželjeli bi trčati okolo i udahnuti svjež zrak", objašnjava.

Kod onih vojnika koji su doživjeli pauzu u borbama, to su primirje aktivno obeshrabrivali časnici u Njemačkoj i Engleskoj.

Iako su pukovnijama osigurali nekoliko božićnih predmeta da održe moral i dobro raspoloženje, vijest o primirju nije bila dobro prihvaćena kod kuće.

"Nijemci su dobivali božićna drvca, čak i u podmornicama. Englezi bi možda dobili božićni puding", naglašava Anthony.

Ideja okupljanja i razgovora s neprijateljskim vojnicima bila je neprihvatljiva vođama kod kuće: "Visokim dužnosnicima u Njemačkoj bilo je neugodno, pokušavali su voditi ozbiljan rat".

Jedan je časnik bijesno pisao 15. pješačkoj brigadi, želeći saznati razloge prekida vatre. Brigadni general grof Edward Gleichen odgovorio je: "Oko 14 sati pojavio se njemački časnik ili dočasnik i prišao našim rovovima držeći kutiju cigara. Na njega nismo pucali, a jedan ili dvojica naših ljudi pošli su mu u susret".

Prema njegovim riječima, Nijemci su izjavili da nisu poduzimali nikakve akcije od 25. do 27. prosinca. Međutim, naređeno je da se neprijateljstva nastave.

Arhiva Imperial War Museuma dijeli kako su se vojnici osjećali prema takvim naredbama odozgo, a jedan od njih, George Ashurst, rekao je da su dobili naredbu da se svi vrate "Natrag u svoje rovove".

"Drugi generali su postali sumnjičavi kada su to vidjeli pa su naredili svojim topovima da otvore vatru, a časnicima da pucaju iz revolvera na Nijemce", stoji u ispovijesti.

To je opet započelo rat. "Proklinjali smo dovraga generale, koji su davali zapovijedi u velikim dvorcima i skupim automobilima. Mrzili smo prizor prokletih generala", dodaje se.

Sastanci vojnik u Ničijoj zemlji završili su nakon Drugog svjetskog rata, a takvo monumentalno primirje nije se više nikada ponovilo. Bilo je izoliranih slučajeva tijekom rata, ali ne za Božić.

