Muškarac iz Srbije digao je društvene mreže na noge nakon što je zavapio za pomoć zbog problema koje ima sa susjedima, imigrantima iz Rusije, koji, kako je rekao, odjednom danonoćno teroriziraju cijelu zgradu svojom bahatošću i bezobzirnošću, prenosi Blic.

Naime, Srbin koji je želio ostati anoniman podijelio je na Redditu svoje neugodno iskustvo s ljudima koji su doselili iz Rusije, obitelji s dvoje djece, za koju je rekao da je uništila cijelu zgradu, zbog čega je navodno nekoliko puta reagirala i policija, ali bez većeg učinka na bahate i bezobrazne susjede.

"Živim ispod obitelji koja je krajem prošle godine došla iz Rusije, imaju dvoje djece. Jako su loši ljudi, skaču, vrište, urlaju, uglavnom su djeca, samo oni u zgradi, svi smo ostali normalni.Svi su se žalili,čovjek je otišao par puta jer beba ne može spavati od njih. Bilo je i predsjednik stanara, a i policija, no oni nemau ni trunku empatije" započeo je Srbin.

"Plaćaju stan preko 1000 eura pa misle da mogu raditi što hoće, umjesto da iznajme kuću za te novce, radije maltretiraju ljude i sebe. Djeca su im kao divlje životinje, trče po hodnicima i bacaju igračke. U stanu vrište, urlaju, skaču, škripe stolicama, bacaju poneku igračku, od pola 6 do 10 navečer, a vikendom gotovo cijeli dan, deru se kući. Pa opet od ranog jutra. Zbog prirode posla kod kuće sam od poslijepodneva do kasno u noć. Imam problema sa štitnom žlijezdom i jako mi je važno da se ne živciram i da dobro spavam", tužio se u nastavku.

"Probudili su me već treći put ovaj mjesec, uništava me to. Mislim da nije u redu da mi ostali završimo na sedativima i da moramo svoje slobodno vrijeme provoditi sa slušalicama u ušima zbog par s***a, pa da oni rade što hoće. Imate li slične susjede? Kako izaći na kraj s čudovištima?", napisao je u objavi koja je brzo postala vruća tema.