Jedan Hrvat nezadovoljan izborom hrvatske domaće glazbe se požalio korisnicima Reddita i napisao: "Domaća glazba je u kritičnom stanju. Iako ovo već dugo mislim i primjećujem, jučerašnji doček reprezentacije je samo dodatno potvrdio problem. Naime, 'popularna domaća glazba', koja se pušta, već je toliko izlizana i iritantna da je to nemoguće za slušati. Dosadni su više i Bogu i ocu s Prljavcima, Parnim Valjkom i Dalekom obalom. Koje god slavlje, svadba, fešta pa evo i doček povodom Svjetskog prvenstva, stalno, ali stalno su iste pjesme, ista glazba. Čini mi se kao da ta starija ekipa koja je odrasla uz te hitove 80-ih i dalje nostalgično vapi za tim dobom i nikako da prestanu svirati/puštati tu glazbu. Ono jučer na dočeku je bilo već mučno za gledati. 'Moja Domovina' pjevala se jedno 500.000 puta i 'Srce Vatreno' isto. Da se razumijemo, nemam ništa protiv toga da voliš svoju zemlju i narod, dapače. Bljuje mi se više od tih naših domaćih pop zabavljača, a iskreno pola tih pjesmi, s neke glazbene strane su čisti trećerazredni šund. Iritantne melodije, instrumentali napravljen kao za 2 kn na staroj Nokiji i predvidljivi tekstovi. Nije da sam neki glazbeni snob i da je Mozart trebao svirati na dočeku, ali stvarno više pa dajte Hrvati, što smo tako glazbeno zaostali? Ne mora biti trap, ni cajke, ni rap ili što god se sad sluša, ali jednostavno je ovo previše dosadno više, kao da smo u nekoj Trumanovoj emisiji gdje postoji repertoar od 200 dozvoljenih pjesama koje se pjevaju na svim feštama, svadbama i slavljima."

Svima su naporni

I drugima su jučerašnje pjesme bile naporne: "Baš sam jučer razmišljao kako mi je muka da se uvijek istu ekipu poput Prljavog kazališta i sličnih zove na događaje u koje se nekad uopće ne uklapaju. Naporni su već, nonstop jedno te isto koji god je događaj, a svi su redom ishlapili već. Ok, nećeš Severinu zvati, ali onda stavi zabavnije voditelje i puštaj glazbu cijelo vrijeme."

"Još bi bilo i ok uz malo življe pjesme, Mi plešemo, Previše suza u mom pivu i takve pjesme, a oni sviraju Lupi petama kao da je obljetnica Škabrnje", dodao je drugi.

Jučerašnji dojmovi

Jedan Dalmatinac je komentirao Juru Stublića: "Ja sam očekivao da će Jura zapjevati 'E, moj druže Beogradski'."

"Colonia old school bi još najbolja bila", dodao je jedan, a treći se nadovezao: "My thoughts exactly. Napravili su 100 puta bolju navijačku pjesmu od ovih sada. 'Svijet voli pobjednike' je legendarna. Baš onakva kakva treba biti; ritmična, poletna, uzbudljiva, dinamična, vatrena i nabrijana. Ove sada su mi iskreno nekako sirove. Kao fol nabrijane, ali ne bude nikakvu emociju. Barem meni."

Misle da nije ni bilo drugih opcija: "Pa normalno kad danas samo rijetki glazbenici snimaju domoljubne i navijačke pjesme. Neće valjda pustiti fritulu od Petra Graše na dočeku Vatrenih. Falilo je par legendarnih tradicionalnih, ali to je vjerojatno kriv organizator."

Ne postoji nova kvalitetna hrvatska glazba

Mnogi misle da nema više kvalitetne glazbe: "Mislim da je veći problem što nema dobre današnje glazbe koju bi netko slušao za 15-ak godina i puštao na dočecima. U krizi je hrvatska glazba već dugo."

"Hrvatska je očito u glazbenim problemima. Tko će pjevati za 5-10 godina kada više neće biti Prljavaca? Koji bend uopće može parirati ili zamijeniti sve te bendove o kojima se ti žališ? TBF-a nema, Nipplepeople nije za doček, Hladno pivo se ne uklapa, Vojko V još manje i da budem iskrena više niti ne znam niti jedan drugi hrvatski bend. Nije da se ne slažem s tobom, dapače, no koja je alternativa? Jedino što je na dočeku valjalo je klapa", napisala je jedna žena svoje mišljenje.

Neki su spomenuli krivce: "Ja krivim ZAMP jer nam je glazba u k..., a HAVC i glumačku akademiju u Zagrebu jer su nam filmovi i serije u k..."

"Svaki glazbenik današnjice nije lud da ostane ovdje i pokuša nešto napraviti novo, to će napraviti vani gdje će živjeti normalno od svoje glazbe. Ovdje se to ne bi cijenilo, a to što je repertoar takav kakav je, neka se onda ti domaći zabavljači potrude napraviti nešto novo. Ništa od toga, na staroj slavi se živi", zaključio je jedan.