Ispod ruševina još se čuju vrisak i plač. Dječak koji je čudom preživio katastrofu: 'Dio krova se srušio na mene'

"Stotine ljudi pripremale su se za molitvu. U tom trenutku začuo sam zvuk kamenja koje se urušava. Bilo je sve glasnije i glasnije"; ispričao je 13-godišnji dječak Muhammad Rijalul Qoib, koji je preživio urušavanje školske zgrade u Indoneziji u ponedjeljak, pod čijim su ruševinama još uvijek zarobljeni deseci djece.

Odmah je istrčao van, ali su ga ozlijedile krhotine koje su padale s krova. "Htio sam pobjeći, a onda me dio krova pogodio u lice", prisjetio se za lokalne vijesti Detik.

Uspio se izvući iz ruševina uz pomoć nekoga tko mu je pokazao put za bijeg.

Drugi nisu imali te sreće. Najmanje troje učenika je poginulo, a njih 99 prevezeno je u bolnicu. Vjeruje se da je još 38 ljudi zarobljeno u ruševina.

Lokalni mediji u utorak su identificirali učenicu Maulanu Alvan Ibrahimovic kao jednu od žrtava. Nedavno je završila osnovnu školu i upisala se u Al-Khoziny prije četiri mjeseca.

Borba s vremenom

Spasioci trenutačno vode borbu s vremenom u nastojanju da spase preživjele unutar "zlatnog sata", odnosno vremenskog okvira od 72 sata. Grade tunel kako bi uspjeli proći kroz podzemne kanale do zarobljenih učenika, sa samo 60 centimetara prostora za manevar.

Mudji Irmawan, stručnjak za građevinarstvo s Tehnološkog instituta Sepuluh Nopember, rekao je za BBC Indonesia da spasioci moraju biti oprezni prilikom uklanjanja ruševina zbog straha od destabilizacije krhotina i daljnjeg urušavanja.

Spasili su jedanaest osoba iz ruševina otkako su u ponedjeljak započeli akciju traganja i spašavanja, no dvoje od njih preminulo je u bolnici.

Stotine učenika, većinom tinejdžera, okupilo se u zgradu za molitvu kada se dvokatni islamski internat srušio.

Vlasti kažu da se ispod ruševina još uvijek čuju plač i vika, dok zabrinuti rođaci kampiraju pred školom nadajući se dobrim vijestima o svojim voljenima.

Na zgradi su se dograđivala dva kata, no nije mogla podnijeti težinu konstrukcije sa svojim nestabilnim temeljima, procijenila je agencija za ublažavanje posljedica katastrofe.

Gradonačelnik Sidoarja kazao je da uprava škole nije dobila dozvole za proširenje zgrade.

