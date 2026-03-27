'SADA JE NA LISTI' /

Iranski hakeri upali u privatni e-mail šefa FBI-a: Objavili njegove privatne fotografije

Iranski hakeri upali u privatni e-mail šefa FBI-a: Objavili njegove privatne fotografije
Foto: RS/MPI/Capital pictures/Profimedia

Skupina Handala ⁠Hack Team je na svojoj web stranici navela da se Patelovo ime 'sada nalazi na listi uspješno hakiranih žrtava'

27.3.2026.
18:24
Hina
RS/MPI/Capital pictures/Profimedia
Iranski hakeri priznali su da su upali u privatni e-mail direktora FBI-a Kasha Patela i na internetu objavili njegove osobne fotografije i druge dokumente.

Skupina Handala ⁠Hack Team je na svojoj web stranici navela da se Patelovo ime "sada nalazi na listi uspješno hakiranih žrtava".

Dužnosnik ministarstva pravosuđa potvrdio je da je ​Patelova elektronička pošta hakirana i da se objavljeni materijal čini autentičan.

Zapadni analitičari smatraju da je Handala, koja sebe naziva propalestinskom hakerskom skupinom, jedna od nekoliko kojima se služe iranske službe.

Handala je 11. ožujka izvela napad na kompaniju za medicinske usluge i pomagala Stryker sa sjedištem u Michiganu.

POGLEDAJTE VIDEO: Trump tvrdi da Iran moli za milost, komičari jedva dočekali: 'Sada zaustavlja ratove iz vremena prije nego se rodio'

