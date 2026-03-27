Iranski hakeri upali u privatni e-mail šefa FBI-a: Objavili njegove privatne fotografije

⁠Iranski hakeri priznali su da su upali u privatni e-mail direktora FBI-a Kasha Patela i na internetu objavili njegove osobne fotografije i druge dokumente.

Skupina Handala ⁠Hack Team je na svojoj web stranici navela da se Patelovo ime "sada nalazi na listi uspješno hakiranih žrtava".

Dužnosnik ministarstva pravosuđa potvrdio je da je ​Patelova elektronička pošta hakirana i da se objavljeni materijal čini autentičan.

JUST IN - FBI director Kash Patel's personal email address hacked, says DOJ. This comes only a day after Iran-linked Handala hacking group claims it breached the FBI: "Soon you will realize that the FBI's security was nothing more than a joke."

Zapadni analitičari smatraju da je Handala, koja sebe naziva propalestinskom hakerskom skupinom, jedna od nekoliko kojima se služe iranske službe.

Handala je 11. ožujka izvela napad na kompaniju za medicinske usluge i pomagala Stryker sa sjedištem u Michiganu.

