Iranac i dva Egipćanina silovali ženu na poznatoj plaži: Horor se dogodio u pet ujutro

Karin Al-Danasurt (20) i Ibrahim Alshafe (25), dvojica državljanina Egipta iz engleskog Horshama te Abdulla Ahmadi (25), državljanin Irana iz Crewea, uhićeni su i optuženi za silovanje, objavio je Sky News u četvrtak.

Sumnjiči se da su 4. listopada oko 5.00 sati ujutro silovali ženu na donjoj promenadi popularne plaže u Brightonu.

Kasnije u četvrtak pojavit će se pred Prekršajnim sudom u Brightonu.

Brza istraga

"Ovo je bila intenzivna i brza istraga u kojoj su sva trojica osumnjičenih identificirana zahvaljujući temeljitom istražnom radu", istaknuo je detektiv Andy Harbour i pohvalio hrabrost žrtve, kojoj policija i dalje pruža specijaliziranu podršku.

"Razumijem koliko je ovo uznemirujuće za zajednicu. Nastavit ćemo s predanim zajedničkim operacijama usmjerenima na zaštitu žena i djevojaka", dodao je Harbour.

