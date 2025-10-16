STRAVA U BRITANIJI /

Iranac i dva Egipćanina silovali ženu na poznatoj plaži: Horor se dogodio u pet ujutro

Iranac i dva Egipćanina silovali ženu na poznatoj plaži: Horor se dogodio u pet ujutro
×
Foto: Profimedia/ilustracija

Policija je istaknula da je istraga bila intenzivna i brza

16.10.2025.
14:30
Erik Sečić
Profimedia/ilustracija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Karin Al-Danasurt (20) i Ibrahim Alshafe (25), dvojica državljanina Egipta iz engleskog Horshama te Abdulla Ahmadi (25), državljanin Irana iz Crewea, uhićeni su i optuženi za silovanje, objavio je Sky News u četvrtak.

Sumnjiči se da su 4. listopada oko 5.00 sati ujutro silovali ženu na donjoj promenadi popularne plaže u Brightonu.

Kasnije u četvrtak pojavit će se pred Prekršajnim sudom u Brightonu.

Brza istraga 

"Ovo je bila intenzivna i brza istraga u kojoj su sva trojica osumnjičenih identificirana zahvaljujući temeljitom istražnom radu", istaknuo je detektiv Andy Harbour i pohvalio hrabrost žrtve, kojoj policija i dalje pruža specijaliziranu podršku. 

"Razumijem koliko je ovo uznemirujuće za zajednicu. Nastavit ćemo s predanim zajedničkim operacijama usmjerenima na zaštitu žena i djevojaka", dodao je Harbour. 

POGLEDAJTE VIDEO: Pijani rekorder skrivio nesreću s čak 4,58 promila: Psihijatrica otkrila kako je to moguće

SilovanjePlažaVelika Britanija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
STRAVA U BRITANIJI /
Iranac i dva Egipćanina silovali ženu na poznatoj plaži: Horor se dogodio u pet ujutro