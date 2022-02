Sjedinjene Države ne vjeruju u ruske tvrdnje o povlačenju vojnika s granice s Ukrajinom, a sumnjaju da je Moskva čak povećala njihov broj za sedam tisuća, rekao je u srijedu neimenovani visoki dužnosnik administracije američkog predsjednika Joa Bidena. "Ruske vlasti rekle su jučer da povlače vojnike s granice s Ukrajinom..., ali mi sada znamo da je to bila laž", rekao je novinarima dužnosnik, ne iznoseći dokaze za to saznanje.

Administracija predsjednika Bidena po njegovim je riječima potvrdila da je "Rusija povećala prisutnost vojnika duž granice s Ukrajinom za sedam tisuća" od kojih su mnogi stigli u srijedu. Rusko Ministarstvo obrane priopćilo je u utorak da se dio snaga iz ruskih vojnih oblasti u susjedstvu Ukrajine vraća nakon završetka vježbi u svoje baze te je kao dokaz objavilo video u kojem se prikazuje kako snage navodno napuštaju Krim.

No, američki državni tajnik Antony Blinken rekao je u srijedu, u intervjuu za MSNBC da se ključne jedinice približavaju granici. Joe Biden u utorak je pak rekao kako Sjedinjene Države procjenjuju da je Ukrajinu okružilo 150.000 vojnika, što je povećanje u odnosu na ranije procijene koje su govorile o 100.000 vojnika.

Dužnosnik je rekao da SAD i dalje primaju podatke koji sugeriraju da Rusija može u svakom trenutku upotrijebiti lažni izgovor kao opravdanje za napad na Ukrajinu. SAD je u srijedu izrazio zabrinutost da Rusija kao opravdanje za napad na tu bivšu sovjetsku republiku može upotrijebiti lažne tvrdnje o sukobu u ukrajinskoj regiji Donbass, uključujući izvješća o masovnim grobnicama i navodnoj proizvodnji kemijskog oružja.

Informacijski rat

Sjedinjene Države, piše CNN, pojačavaju svoju nemilosrdnu kampanju informacijskog ratovanja protiv Rusije, držeći svijet u stanju pripravnosti za moguću invaziju na Ukrajinu. Nove američke tvrdnje novi je potez u vrlo neobičnoj kampanji odnosa s javnošću koja koristi deklasificirane obavještajne podatke s ciljem uklanjanja elementa iznenađenja Vladimira Putina i lišavanja Moskve uobičajene prednosti koju osigurava svojim ovladavanjem taktikama dezinformacija.

U Washingtonu malo je onih koji sumnjaju u tvrdnje vlade da je Putin spreman na invaziju u bilo kojem trenutku. No, intenzitet američkih upozorenja tijekom razdoblja od nekoliko tjedana mogao bi uskoro pokrenuti pitanje koliko dugo Biden može održavati stanje pripravnosti i može li kontinuirani nedostatak invazije unatoč sve alarmantnijim upozorenjima otvoriti jaz između NATO saveznika te između vlade SAD-a i Ukrajine. Sve bi to moglo ići na ruku Putinovim dugoročnim strateškim ciljevima. I SAD i Rusija, dvije najveće nuklearne sile svijeta, tvrde da su spremne pregovarati, ali i dalje su udaljene oko Putinovih zahtjeva da poništi postojeće sigurnosne aranžmane u istočnoj Europi odlaskom NATO trupa iz bivših zemalja Varšavskog pakta.

Američka igra nije bez rizika, budući da bi Putina mogla gurnuti preko ruba. Pogotovo ako je, kako neki američki dužnosnici sumnjaju, ruski predsjednik sve skloniji bunkerskom mentalitetu te dobiva malo vanjskih savjeta i perspektiva od dužnosnika koji su spremni oponirati mu.

Čeka se sljedeći Putinov potez

Po definiciji, piše CNN, u borbi vođenoj propagandom i dvobojem informacijama, teško je znati što se zapravo događa. Trenutno je nemoguće procijeniti priprema li se SAD istinski za moguću rusku invaziju ili pada na Putinov mamac razotkrivanja pokreta trupa znajući da će ih Washington istaknuti i tako povećati osjećaj nesigurnosti i tjeskobe u Europi oko toga što bi mogao napraviti sljedeće.

Obračun oko Ukrajine postao je najozbiljnija geopolitička konfrontacija u Europi od kraja Hladnog rata između SAD-a i Sovjetskog Saveza.

Iako SAD neće slati vojnike u Ukrajinu da se izravno bore protiv Rusa, Biden je požurio s jačanjem saveznika SAD-a u NATO-u u istočnoj Europi. Putin zapravo učinkovito drži Ukrajinu, suverenu, demokratsku naciju, kao taoca kako bi zahtijevao povlačenje zapadnog saveza iz bivših sovjetskih država poput Poljske, Rumunjske i Mađarske. Ako Rusija uđe u Ukrajinu, moglo bi doći do bolnih posljedica za Amerikance u domovini, u trenutku rastućih cijena plina i energenata koji će dodatno povećati postojeću bijedu inflacije.

Novo američko upozorenje o tajnim ruskim manevrima došlo je usred ubrzanih napora da se održi pritisak Zapada na Moskvu. Bijela kuća objavila je da će se potpredsjednica Kamala Harris ovog vikenda sastati s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim na Münchenskoj sigurnosnoj konferenciji. Forum, na kojem bi također trebali prisustvovati vodeći europski dužnosnici i američki zastupnici, pretvara se u mjesto susreta SAD-a i njegovih saveznika dok se NATO savez suočava s najozbiljnijim ispitom od pada Sovjetskog Saveza.

"Nalazimo se u vrlo odlučujućem trenutku", rekao je visoki američki dužnosnik.

Ovaj tjedan pojavila se nada da bi moglo doći do ublažavanja krize nakon što je Rusija objavila da se dio njezinih vojnika udaljava od granice. No, umjesto toga, državni tajnik Antony Blinken u srijedu je za ABC News rekao da nije bilo "smislenog povlačenja" i da Putin može "povući okidač" u bilo kojem trenutku. "Mogao bi ga povući danas. Mogao bi ga povući sutra. Mogao bi ga povući sljedeći tjedan", rekao je Blinken.

Podle namjere?

Kao novi znak nesloge između SAD-a i same Ukrajine, obavještajno izvješće u Kijevu do kojeg je došao CNN inzistira na tome da trenutačno povećanje ruskih trupa nije dovoljno za "uspješnu oružanu agresiju velikih razmjera na Ukrajinu". Različite procjene utjecale su na neizvjesnost i zbrku karakterističnu za Putinove makijavelističke metode. Neki vjeruju da Putin samo želi destabilizirati vladu u Ukrajini, potvrditi rusku moć i napasti zapadni savez, dok drugi vjeruju da je neizbježna invazija koja bi mogla dovesti do opasnog novog doba u Europi.

Zastupnik Michael McCaul iz Teksasa, najviši republikanac u Odboru za oružane snage Predstavničkog doma, rekao je u srijedu za CNN da su namjere ruskog čelnika gotovo sigurno podle. "Mislim da vode kampanju dezinformacija", rekao je McCaul.

CNN piše da je zastrašujuća istina da iako će biti pitanja o spremnosti trupa, Putin može nastaviti kampanju pritiska gotovo neograničeno dugo. Time bi mogao pokazati Ukrajini da joj nikada neće dopustiti da se pridruži Europskoj uniji ili NATO-u, poticati podjele među zapadnim saveznicima i naglasiti da se Rusija više nikada ne smije zanemariti kada je riječ o sigurnosnim aranžmanima na europskom kontinentu.

Kriza je također ispunila još jedan cilj. Budući da je niz čelnika i diplomata otputovao u Moskvu, a Putin je često razgovarao s Bidenom, Rusija je vratila imidž velike sile, nakon godina u kojima je SAD smanjio prijetnju i gradio vanjsku politiku oko suočavanja s Kinom. Čak i ako ne izvrši invaziju, ruski predsjednik ima sposobnost podići tenzije svaki put kada osjeti da izostaje poštovanja prema Rusiji. Dani i tjedni prolongiranja obračuna mogli bi diskreditirati američke tvrdnje da je invazija neizbježna, oslabiti odlučnost Zapada i vratiti Rusiji element iznenađenja. U dugoročnom obračunu Rusija bi bila u prednosti jer joj je za razliku od Zapada daleko više stalo do sudbine Ukrajine, bivše sovjetske savezne države.

Ukrajinski separatisti optužili vladine snage za oružane napade

Separatisti na istoku Ukrajine koje podržava Rusija optužili su ukrajinsku vladu za četiri napada teškim naoružanjem u posljednja 24 sata, objavio je njihov predstavnik u četvrtak. Ukrajinski separatisti poručili su da još uvijek pokušavaju utvrditi je li u tim napadima netko ozlijeđen ili ubijen.

Nije odmah bilo jasno koliko su incidenti ozbiljni, a izostala je i trenutna reakcija Organizacije za europsku sigurnost i suradnju (OESS) koja prati situaciju u istočnoj Ukrajini, iako je u posljednjih nekoliko dana smanjila broj svojih promatrača. U priopćenju se navodi da su tijekom četiri odvojena napada koja su se dogodila u četvrtak ukrajinske snage upotrijebile minobacače, granate i mitraljeze.

Ukrajinska vojska odbacila je optužbe separatista rekavši da je zapravo bilo obrnuto i da su separatisti granatirali vladine trupe. Slični incidenti nisu rijetkost posljednjih osam godina, međutim ovaj najnoviji sukob ukrajinskih separatista i vladinih snaga ima dodatni značaj jer se odvija u kontekstu aktualnih rusko-ukrajinskih tenzija.

Američke obavještajne službe smatraju da bi Rusija mogla izmisliti izgovor za invaziju na Ukrajinu, a kao primjer navode mogućnost objave snimke lažiranog napada. Rusija je i ova predviđanja također odbacila.