Tijelo influencerice pronađeno zakopano u koferu u šumi: Otkriveno tko je ubojica

Slovenska policija u subotu je u šumi u okolici Majšperka pronašla tijelo austrijske influencerice Stefanie P. (31) koja je nestala prošle nedjelje, javlja 24ur.com.

Policija je na licu mjesta obavila očevid kojem su prisustvovali dežurni sudac istrage i dežurni državni odvjetnik.

Glavni osumnjičenik bio je bivši partner 31-godišnjakinje, Slovenac (31) sa stalnim prebivalištem u Austriji. Slovenska policija u srijedu ga je uhitila i izručila Austriji. Šutio je cijelo vrijeme dok je bio u pritvoru i u odbio komunicirati sa slovenskim istražiteljima.

Bivši dečko priznao

Međutim, austrijski kriminalisti uspjeli su ga slomiti tijekom ispitivanja i doznati mučne detalje. Priznao je da je ubio bivšu partnericu i dao im trag koji ih je odveo do tijela.

Austrijski mediji navode da ju je zadavio, tijelo strpao u kofer i zakopao ga. Motiv brutalnog ubojstva trebala bi utvrditi daljnja istraga.

Podsjetimo, Stefanie se u nedjelju rano ujutro vratila s božićne zabave. Prijatelju je poslala poruku da je sigurno stigla kući, no nakon toga joj se svaki trag izgubio. Istog dana poslijepodne trebala je imati fotosnimanje u centru Graza. Obitelj je navečer prijavila nestanak, a već na početku istrage policajci su imali indicije o umiješanosti bivšeg dečka.

