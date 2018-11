INCIDENT NA AERODROMU: Putnik zbog odgođenog leta poludio i počeo paliti prtljagu

A što bi tek radio u HŽ-u

Na aerodromu u Islamabadu strpljivo je čekao polazak svog međunarodnog leta koji je trebao poletjeti u 7 ujutro. No prvo je odgođen zbog mehaničkih popravaka na zrakoplovu Pakistan Airlinesa. Još je čekao. No kada su rekli da je let ponovo odgođen, ovoga puta zbog lošeg vremena, bilo mu je dosta. Bacio je ptrljagu nasred hale zračne luke, otrgnuo komad tkanine, zapalio ju i potom pokušao zapaliti i ostatak prtljage.

Ubrzo je došlo osiguranje s vatrogasnim aparatom i lisičinama te odvelo putnika da se malo ohladi.

Glasnogovornik pakistanske zrakoplovne tvrkte potvrdio je incident od 15. studenog, prenosi Sun,. “Ni jedna zrakoplovna tvrtka ne može riskirati let putničkog zrakoplova po lošem vremenu”, istaknuli su u priopćenju, dodajući kako su “odabrali zaboraviti i oprostiti incident”.