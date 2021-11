Nova varijanta koronavirusa B.1.1.529 izazvala je uzbunu u cijelome svijetu. Znanstvenici sumnjaju kako je to varijanta s najviše mutacija otkrivenih dosad. Već je otkrivena u tri države, Južnoafričkoj Republici, Bocvani i Hong Kongu, pa stručnjaci sumnjaju da je raširenija nego što to podaci dosad pokazuju.

Komisija želi zaustaviti zračni promet

Neke zemlje, poput Austrije, odlučile su uvesti obaveznu karantenu za putnike iz Južne Afrike, Lesota, Bocvane, Zimbabvea, Mozambika, Namibije i Eswatinija kako bi usporili globalno širenje nove varijante.

Hrvatska isto uvodi ograničenja prelaska državne granice, kazao je danas ministar Davor Božinović na press konferenciji Stožera. Putnicima iz smjera Južne Afrike, Bocvane, Eswatinija, Lesota, Namibije, Zimbabvea i Hong Konga bit će ili zabranjeno putovanje ili će morati ići u 14-dnevnu karantenu uz obvezu testiranja.

Predsjednica Europske komisija, Ursula von der Leyen, najavila je kako će Komisija predložiti zaustavljanje zračnog prometa iz juga Afrike zbog ove varijante.

Trobonjača: 'Ovo definitivno predstavlja veliku opasnost'

Ova varijanta ima čak 32 mutacije, a sumnja se da je taj soj jako zarazan i otporan na cjepivo i da ima više promjena na svom "spike" proteinu od svih drugih varijanti. Imunolog Zlatko Trobonjača objasnio nam je postoji li opasnost od nove varijante.

"Postoji opasnost s obzirom na to da je primijećeno čak u testovima koji detektiraju s-protein da je drugačiji nego s-proteini prethodnih sojeva. Postoji mogućnost da ga i naša imunost (stvorena cijepljenjem ili preboljenjem) neće dobro prepoznavati, odnosno da je podosta imunoevazivan. Vidimo da se značajno širi u nekim dijelovima južne Afrike, ali je i do Hong Konga došao tako da ovo definitivno predstavlja jednu veliku opasnost. Prvenstveno činjenica da ima toliko mutacija", govori nam Trobonjača.

Brojni mediji pišu kako je ovo najopasnija varijanta koronavirusa, a Trobonjača nam objašnjava kako ćemo to tek vidjeti. "On ima određene karakteristike koje mu omogućavaju da bude opasniji, a koliko će se ta prednost iskoristiti to moramo tek vidjeti, odnosno kako će se širiti u populaciji."

Novo cjepivo? Postoji mogućnost

Brojne mutacije koje posjeduje mogle bi mu možda omogućiti da izbjegava imunitet stečen cjepivima i prebolijevanjem, a Trobonjača objašnjava treba li proizvesti novo cjepivo.

"Pitanje je u kojoj mjeri će ga imunost prepoznavati. Ako ga prepoznaju preko 60-70 posto onda neće trebati pripremati novo cjepivo, a ako se on krene snažno širiti i imunost ga prepoznaje manje od 20 posto, onda postoji mogućnost da će biti potrebno napraviti cjepivo baš protiv njega. Naravno, sve pod uvjetom ako se krene širiti i ako se pokaže da je snažno imunoevazivan."

Trobonjača je objasnio i kako općenito nastaju novi sojevi.

"Najčešće nastaju kod imunokompromitiranih ljudi, odnosno oni koji imaju oslabljenu imunost, na primjer zbog HIV infekcije. Varijante virusa kada nastanu u čovjeku se ne eliminiraju u potpunosti nego naprednije varijante koje nastanu mutacijama kod na primjer osobe koja je oboljela od HIV-a, uspijevaju preživjeti. Imunost neke eliminira, ali one neke jače varijante ostanu jer im imunost nije potpuna već oslabljena."

'Ova varijanta ima prednosti za brzo širenje'

No, postoje li šanse da se ova varijanta proširi i u Hrvatsku?

"Teško je to sada reći. Trenutno u svijetu ima preko 1500-1600 raznih sojeva SARS-CoV-2. Ovo je samo jedan od, a svi se oni međusobno natječu po brzini širenja i po imunoevazivnosti, ali je teško reći koji će od njih pobijediti. Vidimo da ovaj ima određene karakteristike koji mu daju određenu prednost, ali ako gledamo lokalno neke regije u Južnoj Africi onda vidimo da se tamo značajno proširio", rekao je Trobonjača pa dodao:

"Pitanje je i koja će varijanta u populaciji biti najbolja odnosno koja će se najbolje prilagoditi, s obzirom na to da ljudi već imaju određenu imunost stečenu cijepljenjem ili preboljenjem. To u budućnosti neće biti ona koja se najbrže širi, već ona koja je najimunoevazivnija, odnosno koja najviše izbjegava postignutu imunost. Ova varijanta ima određene karakteristike imunoevazivnosti što bi joj mogla biti prednosti u širenju."