Agenti uhitili zaposlenika Gradskog vijeća New Yorka: Je li sve povezano s njegovim podrijetlom?

Zaposlenik Gradskog vijeća New Yorka zadržan je tijekom "rutinskog" imigracijskog termina na Long Islandu u ponedjeljak, prema navodima gradskih dužnosnika, koji su incident nazvali "egregijskim prekoračenjem ovlasti vlade", piše ABC News.

Gradonačelnik Zohran Mamdani rekao je da je "zgrožen" uhićenjem svog zaposlenika.

"Ovo je napad na našu demokraciju, naš grad i naše vrijednosti. Pozivam na njegovo trenutačno puštanje na slobodu i nastavit ću pratiti situaciju", rekao je u objavi na X-u.

I am outraged to hear a New York City Council employee was detained in Nassau County by federal immigration officials at a routine immigration appointment. This is an assault on our democracy, on our city, and our values. I am calling for his immediate release and will continue… — Mayor Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) January 12, 2026

Došao je s turističkom vizom

Ministarstvo domovinske sigurnosti (DHS) branilo je uhićenje kasno u ponedjeljak, navodeći da se zaposlenik nezakonito nalazi u SAD-u te da navodno ima kriminalnu prošlost koja uključuje uhićenje zbog napada.

Pomoćnica tajnice DHS-a Tricia McLaughlin identificirala je zaposlenika u izjavi u ponedjeljak navečer kao Rafaela Andrésa Rubija Bohorqueza, za kojeg je navela da je "kriminalni ilegalni migrant iz Venezuele". Nadodaje kako je ušao u SAD 2017. godine s turističkom B2 vizom, koja je zahtijevala da napusti zemlju do 22. listopada 2017.

"Nije imao nikakvo zakonsko pravo boraviti u Sjedinjenim Državama. Kriminalni ilegalni migranti nisu dobrodošli u Sjedinjenim Državama. Ako dođete u našu zemlju ilegalno i kršite naše zakone, pronaći ćemo vas i uhititi", rekla je McLaughlin.

"Nećemo tolerirati napade"

"DHS je potvrdio da je ovaj zaposlenik došao na rutinski sudski termin i da je unatoč tome zadržan. Nisu pružili nikakav drugi razlog za njegovo zadržavanje. Naprotiv, riječ je o zaposleniku Gradskog vijeća koji radi sve kako treba. Došao je na sud kada je to od njega zatraženo.”, rekla je Julie Menin, predsjednice Gradskog vijeća New Yorka.

Državna odvjetnica New Yorka Letitia James također je pozvala na trenutačno puštanje zaposlenika na slobodu, rekavši u izjavi na X-u: "Nećemo tolerirati napade na naš grad, njegove javne službenike i njegove stanovnike"

.Reagirajući na incident, guvernerka savezne države New York Kathy Hochul izjavila je: "Ovo je točno ono što se događa kada se imigracijska provedba pretvori u oružje".

