Igra živaca u Srbiji, Vučić ispalio dvojbu koja ga muči: 'Tražim način da izbjegnem...'

Srpski predsjednik Aleksandar Vučić rekao je u petak da pokušava pronaći način da ne sudjeluje kao kandidat za premijera na skorim parlamentarnim izborima, ali naglašava da se želi uvjeriti da će zemlja biti u sigurnim uvjetima i da će, ako to bude potrebno, podržati "odgovorne i ozbiljne ljude" da ponovno pobijede.

"Tražim način da izbjegnem kandidaturu za predsjednika Vlade, ali moram biti siguran da ćemo pobijediti jer ne želim ostaviti zemlju u najgorim rukama. A ako me pitate, ja više nisam ni tako mlad, iako sam mnogo mlađi od 'vašeg pape' i svih ostalih", kazao je na pitanje novinara nakon konzultacija s Pokretom socijalista, Savezom vojvođanskih Mađara i Strankom pravde i pomirenja, prenosi Kurir.

Nakon predsjednika - premijer?

Hvalio se i da je dugo već predsjednik Srbije i da nitko od njegovih protivnika ne može pronaći da je učinio ništa loše.

"Znam dobro kakve su kukavice, molili bi me da se ne kandidiram nigdje i sve bi na svijetu dali samo da ih ne pobjeđujem i dalje. A ja hoću jer mi je cilj da ih ozbiljni i odgovorni ljudi pobijede još jednom. Ako može bez mene to ću učiniti, ali ako ne bude moglo, pomoći ću", najavio je.

Vučiću iduće godine istječe drugi predsjednički mandat, a prema Ustavu ne može se više kandidirati za tu dužnost.

Njegova izjava dolazi dan nakon što je bivša premijerka i aktualna predsjednica Narodne Skupštine Republike Srbije Ana Brnabić potvrdila da će Vučić započeti razgovore unutar svoje Srpske napredne stranke (SNS) o nadolazećim izborima jer će stranka od njega tražiti da bude kandidat za premijera.

Prijevremeni parlamentarni izbori trebali bi se održati krajem godine, a Vučić najavljuje možda već u lipnju.

