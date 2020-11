Aktualni američki predsjednik Donald Trump u nedjelju je prvi put javno priznao da je njegov demokratski protivnik Joe Biden pobijedio na predsjedničkim izborima, ali je ponovio svoje neutemeljene tvrdnje da su izbori namješteni. “Pobijedio je jer su izbori namješteni”, napisao je Trump na Twitteru.

He won because the Election was Rigged. NO VOTE WATCHERS OR OBSERVERS allowed, vote tabulated by a Radical Left privately owned company, Dominion, with a bad reputation & bum equipment that couldn’t even qualify for Texas (which I won by a lot!), the Fake & Silent Media, & more! https://t.co/Exb3C1mAPg

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 15, 2020