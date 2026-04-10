DOBIO POZIV /

Hunter Biden izaziva Trumpove sinove na borbu u kavezu: '100 posto ću prihvatiti'

Hunter Biden izaziva Trumpove sinove na borbu u kavezu: '100 posto ću prihvatiti'
Foto: RYAN COLLERD/AFP/Profimedia

Nije poznato hoće li se i kada ovakav meč održati. No zna se da Bijela kuća 14. lipnja planira organizirati sličan događaj, ali s pravim UFC borcima

10.4.2026.
8:47
Hina
RYAN COLLERD/AFP/Profimedia
Amerikanci bi mogli svjedočiti prvoj borbi u kavezu sinova aktualnog američkog predsjednika i sina bivšega predsjednika, dok se pripremaju za proslavu 250. obljetnice neovisnosti zemlje.  

Nevjerojatna informacija pojavila se u četvrtak kad je Hunter Biden, sin bivšega demokratskog predsjednika Joea Bidena na borbu izazvao starije sinove aktualnog republikanskog predsjednika Donalda Trumpa, Donalda Jr. i Erica.

Hunter Biden je potvrdio da je dobio poziv konzervativnog komentatora društvenih mreža Andrewa Callaghana, koji ga je izvijestio o tomu da bi on organizirao borbu.

Već viđena ponuda

"Rekao sam mu da ću sto posto prihvatiti, ako on to može ostvariti. A i ako ne može, ja ću doći", kazao je u video snimci podijeljenoj na Callaghanovu Instagramu na Channelu 5.

Trump Organization i Bijela kuća nisu odmah odgovorili na zahtjeve da komentiraju informaciju.

Nije poznato hoće li se i kada ovakav meč održati. No zna se da Bijela kuća 14. lipnja planira organizirati sličan događaj, ali s pravim UFC borcima u sklopu niza događaja kojima se proslavlja 250. obljetnica postojanja Sjedinjenih Država.

Zamisao o potencijalnoj borbi između sinova dvojice predsjednika podsjeća na prijedlog o održavanju sličnog meča u kavezu godine 2023. između tehnoloških divova Marka Zuckerberga i Elona Muska, koji se ipak nije nikada održao.

Ranija razdoblja američke povijesti i politike obilježili su krvavi politički obračuni, među njima i dvoboj 1804. godine između potpredsjednika Aarona Burra i bivšeg ministra financija Alexandera Hamiltona, koji je rezultirao Hamiltonovom smrću i okončao Burrovu političku karijeru.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
