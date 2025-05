Hrvatu u Srbiji uništili auto crvenim sprejem i ostavili poruku na ćirilici: 'Ne mogu vjerovati'

TikToker iz Kutine koji objavljuje pod imenom Frankye Crash neće po dobrome pamtiti posjet Novome Sadu gdje mu je, kako je ispričao na toj društvenoj mreži, netko uništio automobil ispisavši sprejem "Srbija" na ćirilici.

Incident je, kaže, prijavio policiji, a sve ga je poprilično razljutilo.

"Ovaj put sam i ja dobio suvenir. Stvarno trebaš biti k*eten i bu*ala da ideš napraviti ovako nešto. Ne mogu vjerovati", kazao je ljutito u videu koji je objavio na TikToku gdje ga prati 75 tisuća ljudi.

Snimio je automobil kutinskih tablica na kojemu je crvenim sprejem ispisano na stražnjem prozoru "Srbija" na ćirilici, uz četiri slova "S". Tablica je također išarana.

'Ovoga ne bi trebalo biti oko nas'

<div class="se-embed se-embed--tiktok"></div>

"Diglo mi je tlak. Ne znam je li ovo netko tko je gledao moja videa pa mi prepoznao auto. Ja bih radije da je to u pitanju", rekao je pa dodao: "Ovakve situacije i netrpeljivost, ne znam kako da to nazovem, toga ne bi trebalo biti oko nas. Stvarno nikome ne ide u korist i nemamo ništa od toga. Ljude ne dijelim na ove i one. Znam da svugdje ima 98 posto normalnih ljudi, ali eto, 2 posto bu*ala".

Na kraju je zaključio da ga ovo nije preplašilo, u slučaju da je to bila misao vodilja počinitelja.

Mnogi su u komentarima osudili ovakav čin, ali i potvrdili da se isto događa s automobilima srbijanskih tablica u Hrvatskoj.

Javio mu se i jedan korisnik koji se ponudio da popravi automobil, odnosno skine boju besplatno u Novome Sadu.

