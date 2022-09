Ona je bila razmjerno popularna općenito, bila je u mnogim glavama sigurno simbol za jedinu ili najvažniju kraljicu, drugo, Britanija je važna zemlja još uvijek, i ipak je šef 15 država svijeta, formalno. Rekao je to povjesničar Tvrtko Jakovina na početku razgovora za N1 televiziju komentirajući smrt kraljice Elizabete II.

"Mnoge zemlje Commonwealtha još uvijek su je imale kao šeficu države. Sve to naravno uz čitavu medijsku pozornost koji je kraljevska obitelj imala, turistički potencijal, sve je to činilo i takvo dugo trajanje i sve je učinilo da se cijeli svijet bavi kraljicom koja nije mogla i često nije govorila ništa supstancijalno i takve razgovore nije smjela ni voditi", dodao je i nastavio.

"I premijerka je rekla da je bila stijena na kojoj se razvilo Ujedinjeno Kraljevstvo, to ona simbolično jest. S obzirom na to da je bila toliko tiha oko povijesnih lomova koji su prolazili u britanskom društvu, rekao bih da je riječ o zemlji koja je imala snažne institucije i snažan politički sustav pa je onda ona zbog dugog trajanja postala jedan od simbola, jer nema drugog šefa države kao što je britanska kraljica”, ispričao je popularni povjesničar te se osvrnuo na kraljičinog nasljednika.

"Nije poznato kakav će Charles biti kao kralj i hoće li biti jednak svojoj majci, ali radi se o protokolarnoj funkciji. Ne znamo hoće li biti na isti način suzdržan i nevidljiv kao što je ona bila nevidljiva i suzdržana u obraćanju javnosti, ali to je u velikom dijelu protokolarna funkcija. Mnogi se pitaju kakva je ona bila, ali to je ipak na kraju samo protokol", kazao je.

Hoće li Charles biti jednako popularan?

"Pitanje je hoće li Charles imati taj vid popularnosti, ali bilo je najava od nekih iz političkih krugova, da bi se moglo razmisliti o tome hoće li Jamajka, Bahami, Kanada, Novi Zeland i Australija i dalje imati britanskog suverena kao šefa države. Mislim da se tu u kratko vrijeme neće ništa dogoditi, ali ta se pitanja mogu otvarati ili se otvaraju", ističe Jakovina te je još nekoliko riječi posvetio Charlesu.

"Ima dobru genetiku. On nije postao iznenada kralj, a kraljevska obitelj pokazala se adaptibilnom, ali pokazujući nešto što bi dio britanskog svijeta želio. Mnogi žele tu ceremoniju, mnogi žele ili znaju kad se treba dići koja ruka i kad se treba izgovoriti koja riječ i to uživaju, očekuje se to od njih. Ona je svoju funkciju tako obnašala, kako je obećala kad je napunila 21 godinu, rekla je da će se brinuti za sve narode britanskog imperija, a imperij je u međuvremenu nestao”, poručio je i na koncu se osvrnuo i na način života kraljice Elizabete II.

"Ona nikada nigdje nije išla sama, nikad nije ušla ni u jedan pub, nikada nigdje nije mogla biti potpuno spontana i to je jedan život koji ima silno puno privilegija, ali i silno puno ograničenja. U tom smislu može se razumjeti princa Harryja", završio je.