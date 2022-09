Princ Charles bio je s kraljicom Elizabetom II. u Balmoralu suočavajući se s tužnom stvarnošću da će smrt njegove voljene majke dovesti do najveće promjene u njegovom životu: od nasljednika do kralja. To se u četvrtak poslijepodne dogodilo: Buckinghamska palača objavila je da je preminula.

Charlesu se pridružila i princeza Anna

Charles (73), sada kralj Charles III., sljedeći je u redu za prijestolje već sedam desetljeća – što je daleko najduže čekanje u povijesti britanske monarhije. Ni on ni njegovi dvorjani nikada nisu htjeli javno govoriti o trenutku kada je sve gotovo. Mogućnost kraljičine smrti oduvijek se smatrala pitanjem velike privatne tuge.

"Nikad nije želio razmišljati o pristupanju jer je to značilo smrt njegove majke", rekao je bivši pomoćnik u četvrtak za The Guardian.

Ostali članovi kraljevske obitelji u Škotsku nisu stigli na vrijeme. Prinčevi William, Edward i Andrew došli su netom nakon smrti, a princ Harry došao je tek navečer, nekoliko sati nakon što je vijest o smrti objavljena i u medijima.

Kako pišu britanski mediji, Charles je u Balmoral otišao jučer u prijepodnevnim satima. Tamo je prebačen helikopterom oko 11 sati, a princeza Anna pridružila mu se budući da je već boravila u Švedskoj.

Navodi se da su liječnici obavijestili obitelj da je kraljici ostalo nekoliko sati života, pa su svi viši članovi obitelji požurili da se oproste s njom. Budući da je Charles postao kraljem u trenutku majčine smrti, vjerojatno mu je sestra odmah poljubila ruku. Isto su napravila i dva mlađa brata, po dolasku u Balmoral, kao i sin, novi prijestolonasljednik William. Kraljičin tajnik u 16:30 je premijerku obavijestio o smrti kraljice, a dva sata kasnije obaviještena je i javnost.

No s kraljičinim liječnicima koji su izrazili zabrinutost za njezino zdravlje i njezinu drugu djecu i unuke, koji se bore da budu s njom, čini se da je uloga nasljednika koja je definirala Charlesov život od njegove treće godine, kada je njegova majka 1952. godine došla na prijestolje, neizvjesna.

Novo razdoblje pod novim kraljem

Počet će novo, neizbježno kraće, poglavlje Charlesova života. Postati monarhom Ujedinjenog Kraljevstva i 14 kraljevstava Commonwealtha od Kanade do Australije omogućit će mu da odgovori na pitanje koje ga prati desetljećima: nakon cijelog života otvorenih intervencija u javnom životu, kakav će on biti kralj? U neposrednoj blizini suočava se s dvostrukim izazovima osobnog gubitka i vođenja nacije u žalosti.

Charles je, dodali su pomoćnici, imao "duboku emocionalnu lakoću" s ožalošćenim ljudima, za koju su predviđali da će dobro poslužiti njemu i zemlji u bilo kojem razdoblju žalosti. U četvrtak je fokus pozornosti bio izravno na obitelj dok su se kraljičina djeca i unuci okupili oko kraljice.

Vojvoda od Cambridgea, koji bi trebao postati princ od Walesa i prvi u redu za prijestolje, odjurio je iz Berkshirea u Balmoral, dok je Kate Middleton, vojvotkinja od Cambridgea, ostala u Windsoru brinuti se za njihovu djecu, Georgea, Charlotte i Louisu, koji su imali prvi cijeli dan u novoj školi.

Sada kada je njegov otac postao kralj, vojvoda od Cambridgea također će preuzeti odgovornost i višemilijunske prihode nad posjedima Vojvodstva Cornwall.

Kraljičin drugi sin, vojvoda od Yorka (koji je i dalje lišen kraljevskih dužnosti zbog svojih veza s osuđenim seksualnim prijestupnikom Jeffreyjem Epsteinom), te grof i grofica od Wessexa bili su u istom zrakoplovu RAF-a kao i vojvoda od Cambridgea, koji je sletio u Aberdeenu nešto prije 16 sati.

U Balmoralu su im se pridružili princeza Royal, vojvotkinja od Cornwalla, koja bi trebala postati supruga kraljice, i princ od Walesa. Par je posljednjih dana obavljao zaruke u Škotskoj, a Charles je navodno odlazio u redovite jutarnje posjete svojoj majci dok se ona i dalje borila s pokretljivošću.

Glasnogovornik vojvode i vojvotkinje od Sussexa, koji su u posjetu Velikoj Britaniji iz svog doma u Kaliforniji, također je putovao u Škotsku. Trebali su prisustvovati ceremoniji dodjele nagrada WellChild u Londonu u četvrtak navečer. Novinska agencija Press Association kasnije je izvijestila da će Harry putovati sam.