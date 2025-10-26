Hrvatski genijalci stvorili svjetski brend koji vara mozak: Milijuni to žele vidjeti!
Otvorili su vrata u 60 gradova diljem svijeta, oduševljavaju mnoge te najavljuju da kuhaju potpuno novu ideju
Prije samo deset godina bila je to hrabra ideja – mali zagrebački prostor u kojem se stvarnost savija, zidovi se vrte, a mozak vas svakog trena pokušava prevariti. Danas je Muzej iluzija hrvatska poduzetnička priča koja je osvojila svijet.
Iz Zagreba se proširio na više od 60 gradova, od New Yorka i Chicaga do Pariza i Tokija, postavši najveći franšizni lanac muzeja na svijetu.
U razgovoru za podcast „Ideje na stolu“, Teo Širola iz Muzeja iluzija otkriva kako je iz male ideje nastao globalni brend koji godišnje privuče milijune posjetitelja, zašto su iluzije ozbiljan posao – i kako je Hrvatska postala idealan poligon za testiranje svjetskih koncepata.
“Mi prodajemo iluzije – ali stvarne emocije,” kaže kroz osmijeh sugovornik, dok nam otkriva planove za nove projekte i još jedan iskorak u svijet iz zagrebačke ulice gdje je sve počelo.
Širola je bio gost konferencije GameChanger u Zagrebu, koja je okupila brojne poduzetnike, inovatore i vizionare koji su govorili o naprednim tehnologijama – umjetnoj inteligenciji, digitalu, medijima i oglašavanju.
U našem podcastu „Ideje na stolu“, otkriva kako je mali muzej narastao do svjetske franšize te tko zapravo smišlja iluzije.
“Mi prodajemo iluzije – ali stvarne emocije”
Je li dobar opis kad kažemo da se u muzeju može zubima držati za zrak?
Dapače, mi prodajemo iluzije, tako da je to apsolutno dobar opis.
Muzej iluzija niknuo je u Zagrebu prije deset godina. Bila je to zanimljiva ideja i koncept. Danas imate Muzej iluzija otvoren u koliko gradova svijeta?
Danas imamo Muzej iluzija otvoren u više od 60 gradova diljem svijeta i širimo se dalje.
U Europi smo već prisutni u Beču, Parizu, Madridu i Manchesteru, a sljedeće godine otvaramo i London. U SAD-u smo u New Yorku, Chicagu i Las Vegasu, a idućeg mjeseca otvaramo muzej u Los Angelesu.
Kako je uopće nastala ideja Muzeja iluzija? Je li to bilo spontano – da se sjelo i reklo: “Ajmo nešto napraviti, dosadno nam je, pa možda iluzije?”
Otprilike tako, ali bilo je tu puno truda, rada i promišljanja. Više od dvije godine radilo se na konceptu. Sve je počelo iz poduzetničke želje za stvaranjem nečeg novog – iskustva koje će ljudi moći doživjeti u Zagrebu. Obišli su mnoge gradove, istraživali online, gledali razne emisije i tako osmislili koncept Muzeja iluzija – mjesta gdje se možete poigrati sa svojim osjetilima i doživjeti kako percepcija može varati.
Je li zabavno raditi u Muzeju iluzija?
Apsolutno! Naš je cilj kod svakog posjetitelja izazvati onaj “wow” trenutak – trenutak čuđenja i oduševljenja. Iako znate da je riječ o iluziji, mozak i dalje vidi nešto drugo. I nama zaposlenicima to se stalno događa – i dalje nas iznenađuju iste iluzije, iako znamo kako funkcioniraju.
Kako nastaju nove iluzije? Kopate li po starim trikovima ili ih sami smišljate?
Ideje su zapravo prirodno proširenje prvog koncepta. Prvi muzej u Zagrebu imao je 220 kvadrata, a današnji imaju i preko tisuću. Uvijek tražimo nove načine kako prikazati “greške sustava” – kako ljudski mozak i percepcija funkcioniraju.
Pritom surađujemo s neuroznanstvenicima, primjerice u sklopu međunarodnog natjecanja Illusion of the Year, te s partnerima diljem svijeta. Ako nam netko predstavi dobru ideju za novu iluziju, često je i implementiramo u muzej.
Javljaju li vam se ljudi s vlastitim idejama?
Naravno, i to vrlo često. Ako je ideja dobra i izvediva, razmotrimo je i pokušamo je razviti. Ljudi nam se javljaju iz cijelog svijeta – imamo suradnike iz Hrvatske, Japana, SAD-a i mnogih europskih zemalja.
Koja vam je iluzija osobno najdraža?
Teško pitanje! No možda najpoznatija i meni vrlo draga je Vortex – tunel koji se vrti i stvara dojam da se cijela soba pomiče. Posjetitelji često izgube ravnotežu i moramo imati ograde jer znaju “poskakivati” od zida do zida. To je sjajan primjer kako mozak i centar za ravnotežu ne reagiraju uvijek isto.
Koliko je ljudi posjetilo vaše muzeje u ovih deset godina?
Više od 25 milijuna posjetitelja diljem svijeta. Ljudi nam pišu i pitaju kada ćemo otvoriti muzej u njihovom gradu. Neki se čak žele uključiti kao franšizeri i otvoriti ga sami.
Franšiza muzeja – to je neuobičajeno. Je li ijedan muzej prije vas to postigao?
Ovako velik koncept – ne. Mi smo najveći lanac muzeja na svijetu i najveći franšizni koncept te vrste. Iako su restorani uobičajeniji model franšize, pokazalo se da ovaj pristup sjajno funkcionira i za Muzej iluzija.
Je li teško upravljati svim tim procesima iz Zagreba?
Teže nego da smo svi na jednom mjestu, ali moguće je. Dok smo gradili firmu, otvarali smo muzeje u SAD-u i sve smo koordinirali iz Hrvatske. Danas imamo i američki tim koji vodi tamošnje muzeje.
Novi projekti i hrvatski DNK uspjeha
Nakon deset godina, planirate li neki novi projekt?
Da, logično je da o tome razmišljamo. Tijekom godina stekli smo iskustvo, znanje i odličan tim, što nam otvara vrata za pokretanje novih koncepata sličnog tipa.
Zagreb je u posljednjih desetak godina postao grad malih, zanimljivih muzeja. Jesmo li postali kreativniji i maštovitiji?
Ne bih rekao da smo nužno postali kreativniji, ali otvorila su se vrata za nove ideje. Ljudi su vidjeli da to može biti uspješan poslovni model i počeli su ga primjenjivati. Netko mora probiti led, a kad drugi vide da je moguće – pokrene se lavina novih koncepata.
Vidite li Zagreb kao grad mikro-muzeja, gdje je svaki potpuno drugačiji od klasičnih muzeja?
Mislim da je Zagreb to već postao. Ima mnogo privatnih muzeja, a Muzej iluzija često se navodi kao primjer uspješnog koncepta koji drugi slijede. To je sjajno jer donosi nove ideje i doprinosi hrvatskoj i zagrebačkoj ekonomiji.
Na konferenciji GameChanger rekli ste da je Hrvatska dobro mjesto za testiranje ideja. Zašto?
Hrvatska je malo tržište – manje od četiri milijuna ljudi – ali upravo zato idealna za testiranje. Ako ideja uspije kod nas, velike su šanse da će biti uspješna i globalno. Zagreb omogućuje jeftinije testiranje koncepata prije širenja na veća tržišta.
