POTVRDIO NAM MINISTAR /

RTL Danas doznaje: Trojica Hrvata uspjela napustiti Iran!

RTL Danas doznaje: Trojica Hrvata uspjela napustiti Iran!
Foto: Sha Dati/Xinhua News/Profimedia

U Iranu se trenutačno nalazi još sedam Hrvata

1.3.2026.
11:04
Kako doznaje RTL Danas, tri Hrvata, a riječ je o sportašima koji su se dosad nalazili u pogođenom Iranu, uspjeli su izaći iz zemlje - potvrdio nam je to ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman. 

Hrvatsko veleposlanstvo u Teheranu već je ranije evakuirano, uključujući veleposlanika Dragu Štambuka.

"Jedan djelatnik ostao je na terenu", rekao je ministar jučer. 

U Iranu se trenutačno nalazi još sedam Hrvata, s obzirom da su ova trojica uspjela napustiti zemlju. 

HrvatiIranGordan Grlić Radman
