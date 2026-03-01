RTL Danas doznaje: Trojica Hrvata uspjela napustiti Iran!

Kako doznaje RTL Danas, tri Hrvata, a riječ je o sportašima koji su se dosad nalazili u pogođenom Iranu, uspjeli su izaći iz zemlje - potvrdio nam je to ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman.

Hrvatsko veleposlanstvo u Teheranu već je ranije evakuirano, uključujući veleposlanika Dragu Štambuka.

"Jedan djelatnik ostao je na terenu", rekao je ministar jučer.

U Iranu se trenutačno nalazi još sedam Hrvata, s obzirom da su ova trojica uspjela napustiti zemlju.

