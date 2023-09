Strateški cilj Ukrajine je izbijanje na obale Azovskog mora, razdvajanje ruskih snaga na dva dijela i izbijanje na administrativne granice Krima, nakon čega bi mogli početi s pregovorima, rekao je vanjskopolitički analitičar Božo Kovačević za HRT i dodao kako nije siguran da će to biti ostvarivo.

Summit G20

"Do osude nije došlo stoga što zemlje globalnog juga se ne slažu sa zapadom. Po njima rat u Ukrajini nema takve globalne implikacije kakve bi zapad htio. Smatraju da zapad koristeći Ukrajinu želi ostvariti niz drugih ciljeva koji nemaju veze s tim ratom", rekao je analitičar komentirajući činjenicu da na summitu G20 nije došlo do jednoznačnog osuđivanja ruske agresije na Ukrajinu.

Analitičar je komentirao i izostanak kineskog predsjednika sa summita. Naime, Kovačević smatra da je glavni razlog nedolaska nespremnost Kine na ustupke u pogledu teksta deklaracije.

Situacija u Ukrajini

Marinko Ogorec, vojni analitičar, smatra da dolazi do disbalansa u samom sustavu vođenja i zapovijedanja na najvišoj razini unutar Ukrajine, ali kako kaže, sigurno dolazi i do nezadovoljstva s tempom ofenzive iako se to ne želi priznati.



"Unutar Ukrajine intenzivira se mobilizacija. Vidljiv je zamor od ratnih operacija", istaknuo je Ogorec i dodao da se za sve ratove može reći da ih započinju političari, vode ih vojnici, a završavaju diplomati.

Ruski izbori na okupiranim teritorijima i dronovi u Moskvi

Kijev je osudio izbore koje su nazvali lažnima, a koje je Rusija organizirala na okupiranim ukrajinskim teritorijima.

"Ni održavanje izbora, a ni osuda neće ništa promijeniti što se tiče ruskih planova. Rusija je još prošle godine deklarirala kako ta okupirana područja smatra dijelom svog teritorija. To neće utjecati na tijek rata", smatra Kovačević.

Ogorec smatra kako dronovi nemaju većeg efekta na bojištu te dodaje da dronovi koji idu na Moskvu imaju političko-socijalnu dimenziju. Kovačević sumnja da bi pokret otpora na Krimu značio nekakvu prekretnicu te dodaje: "Ruske vlasti pomno kontroliraju stanje na Krimu".

Dodaje kako situacija u Rusiji svejedno nije dobra. Rusija koja pretendira na status super sile pokazuje da nije u stanju obraniti ni svoj teritorij i onemogućiti napade dronovima niti na svoju prijestolnicu.