Rusija od početka rata izgubila 269.210 vojnika u Ukrajini

Kim Jong Un krenuo u Rusiju, mogao bi se s Putinom sastati u utorak

NATO sprema svoju najveću vojnu vježbu još od Hladnog rata

Tijek događaja:

Rusi: 'Do danas je ubijeno 700 vojnika'

13.42 - Rusko ministarstvo obrane tvrdi da su do danas ubili, ili raniji, gotovo 700 ukrajinskih vojnika. Na Telegramu su objavili da se radi o 200 vojnika u smjeru Donjecka, 160 u Južnom Donjecku, 145 u Zaporižju, 70 u Krasnolimansku, 80 u Kupjansku te 20 u Hersonu.

Ukrajina te informacije nije potvrdila, a rusko Ministarstvo obrane kazalo je da su uništili i dijelove vojne opreme te vozila, što, isto tako, nije potvrđeno.

Kremlj kaže da nitko ne može konkurirati Putinu

13.04 - Kremlj tvrdi da će Vladimir Putin uvjerljivo pobijediti ako se odluči kandidirati na sljedećim ruskim izborima - i to većinom glasova. Putin tek treba objaviti svoju namjeru da se kandidira, ali ako to učini - "nitko mu neće moći konkurirati", rekao je glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov, a prenosi državna novinska agencija RIA. Putin je predsjednik Rusije od 2012., a tu je dužnost obnašao i između 2000. i 2008. 2021. je potpisao amandman koji će mu omogućiti da se kandidira još dva puta na izborima - otvarajući mogućnost da njegov predsjednički mandat traje do 2036. Putinov mandat bio je obilježen glasinama o izbornoj prijevari i uplitanjima - s ušutkanim opozicijom i kritičarima, uključujući Alekseja Navaljnog, koji je u kolovozu osuđen na dodatnih 19 godina zatvora nakon "lažnog suđenja" - nakon što je prethodno otrovan novičokom, piše Sky News.

Putin stigao u Vladivostok

12.53 - Ruski predsjednik Vladimir Putin stigao je u Vladivostok - mjesto na kojem bi s trebao susresti s Kim Jong Unom. Policijska prisutnost je pojačana u tom lučkom gradu, gdje se Kim Jong Un prethodno sastao s Putinom tijekom njegovog jedinog poznatog prethodnog posjeta Rusiji 2019. Putin je stigao uoči dvodnevnog putovanja kako bi sudjelovao na Istočnom gospodarskom forumu, objavila je ruska državna novinska agencija TASS na Telegramu. "Vladimir Putin započeo je svoje putovanje u Primorski kraj posjetom brodograđevnom kompleksu Zvezda u gradu Boljšoj Kamen, 30 km od Vladivostoka. Ovdje će šef države sudjelovati u ceremoniji imenovanja dvaju tankera klase Arctic ice", TASS je objavio u daljnjem ažuriranju.

Ukrajinci ponovno zauzeli platforme u blizni Krima

11.31 - Ukrajinske snage ponovno su preuzele kontrolu od Rusije nad nekoliko naftnih i plinskih platformi u blizini Krima, objavila je u ponedjeljak ukrajinska vojna obavještajna služba GUR. U objavi na Telegramu, aplikaciji za razmjenu poruka, stoji da su kijevske snage ponovno zauzele platforme poznate kao 'Bojkovi tornjevi' u "jedinstvenoj operaciji". Rečeno je da su platforme od 2015. pod okupacijom Rusije koja je zauzela i anektirala Krim 2014., a Moskva ih je koristila u vojne svrhe od početka ruske invazije punog opsega na Ukrajinu u veljači 2022. Rusija nije zasad komentirala izvješće. Reuters nije mogao neovisno provjeriti informacije GUR-a.

"Za Ukrajinu je ponovno preuzimanje kontrole nad Bojkovim tornjevima od strateške važnosti i, kao rezultat toga, Rusija je izgubila mogućnost da ih koristi u vojne svrhe", tvrdi GUR u videu objavljenom na Telegramu. "Rusiji je uskraćena mogućnost da u potpunosti kontrolira vode Crnog mora, a to za Ukrajinu znači mnogo koraka bliže povratku Krima", navodi se.

Tijekom operacije, objavio je GUR, došlo je do sukoba između ukrajinskih specijalnih snaga na brodovima i ruskog borbenog zrakoplova, koji je oštećen i prisiljen na povlačenje. GUR je također zarobio druge "vrijedne trofeje" poput helikopterskog streljiva i radarskog sustava koji može pratiti kretanje brodova u Crnom moru, rečeno je.

Prije nego što je Rusija zauzela poluotok Krim, Ukrajina je crpila značajan dio svog prirodnog plina iz pojasa Crnog mora, opskrbljujući plinom ne samo Krim, već kopnene regije Ukrajine. "Tijekom jedne faze ove operacije dogodila se bitka između ukrajinskih specijalnih snaga na čamcima i ruskog lovca Su-30. Kao rezultat bitke, ruski zrakoplov je oštećen i prisiljen na povlačenje", napisali su na Telegramu. Nije bilo potvrda o bilo kakvim žrtvama, niti je bilo potvrde da su se platforme doista vratile u ukrajinske ruke.

General Armagedon ima novi posao

10.59 - Nekoliko ruskih medija izvijestilo je da je Sergej Surovikin, poznat pod nadimkom General Armagedon dobio novi posao, piše ISW, a prenosi Sky News. Ako je to istina, on će sada biti odgovoran za nadzor nad radom zajedničkog sustava protuzračne obrane država članica Zajednice neovisnih država - Armenije, Azerbajdžana, Bjelorusije, Kazahstana, Kirgistana, Moldavije (suspendirano sudjelovanje), Rusije, Tadžikistana i Uzbekistana.

Iako je javnost mislila da je nestao, nedavno su se pojavile fotografije na kojima se nalazi upravo on.

Prelazak generala Surovikina u CIS u skladu je s "prijašnjim obrascima ruskog vojnog vodstva koji je premještao osramoćene i neučinkovite zapovjednike na periferne položaje" daleko od Ukrajine - ali bez službenog otpuštanja iz ruske vojske.

NATO planira izvesti svoju najveću vježbu još od Hladnog rata, simulirat će rusku invaziju

10.42 - Kako piše Financial Times, NATO iduće godine planira održati svoju najveću vježbu još od Hladnog rata. U toj vježbi trebalo bi sudjelovati više od 40.000 vojnika koji će obranu od ruske agresije uvježbavati protiv jedne od svojih članica. NATO se, naime, želi transformirati u istinski ratni savez, potaknut invazijom na Ukrajinu.

Dunosnici NATO-a kazali su kako će vježba početi u proljeće iduće godine, a uključit će se između 500 i 700 zračnih borbenih misija, više od 50 brodova i oko 41.000 vojnika. I Švedska će se uključiti, a vježba će se održati diljem Njemačke, Poljske i Baltika u veljači i ožujku.

NATO će se, također, obučavati za borbu protiv terorističkih prijetnji izvan svojih neposrednih granica, a u lipnju prošle godine savez će povećati broj svojih snaga visoke spremnosti s 40.000 na "preko 300.000", kazao je glavni tajnik NATO-a.

Kim Jong Un krenuo na sastanak s Putinom

10.28 - Kim Jong Un krenuo je prema Rusiji vlakom na mogući sastanak s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, objavili su južnokorejski mediji, a prenosi AP News. Vlak je vjerojatno napustio sjevernokorejsku prijestolnicu Pjongjang u nedjelju navečer, a sastanak Kim-Putin moguć je već u utorak. Iako su i drugi južnokorejski mediji objavili tu informaciju, Nacionalna obavještajna služba Južne Koreje nije odmah potvrdila te tvrdnje.

Američki dužnosnici prošli su tjedan objavili da Sjeverna Koreja i Rusija dogovaraju sastanak između svojih čelnika.

Prema američkim dužnosnicima, Putin bi se mogao tražiti više opskrbe sjevernokorejskim topništvom i drugim streljivom da bi napunio iscrpljene ruske rezerve i izvršio daljnji pritisak na Zapad. Kim bi, s druge strane, mogao tražiti prijeko potrebnu pomoć u energiji i hrani te napredne tehnologije oružja. Ipak, postoji zabrinutost da bi to povećalo prijetnju koju predstavlja Kimov rastući arsenal nuklearnog oružja i projektila koji su dizajnirani da gađaju Sjedinjene Države, Južnu Koreju i Japan.

Njemačka ministrica u Kijevu: Ukrajini je mjesto u Europskoj uniji

10.25 - Njemačka ministrica vanjskih poslova Annalena Baerbock naglasila je da je Ukrajini mjesto u Europskoj uniji tijekom posjeta glavnom gradu ugrožene zemlje Kijevu u ponedjeljak ujutro.

Ukrajina se može "osloniti na nas i na naše razumijevanje proširenja EU kao nužne geopolitičke posljedice ruskog rata", rekla je Baerbock nakon dolaska, navodi se u priopćenju.

Ukrajina već ima status kandidata, rekla je Baerbock te dodala: "A sada se pripremamo donijeti odluku o otvaranju pregovora o pristupanju EU".

Što se tiče pravosudne reforme i zakona o medijima, reformski rezultati Ukrajine već su impresivni, rekla je. No još je dug put u provedbi antioligarhijskog zakona i borbi protiv korupcije, dodala je ministrica vanjskih poslova. To je četvrti posjet njemačke ministrice Baerbock od izbijanja rata u Ukrajini u veljači 2022.

Ruski projektili jure velikim brzinama

09.57 - Ruske bespilotne letjelice i projektili idu prema Kryvyi Rihu u Dnjepropetrovskoj oblasti, a u gradu su se čule i eksplozije. Kako piše Kyiv Indepenent, nedugo nakon toga, čelnik gradske vojne uprave Oleksandr Vilkul izvijestio je o eksplozijama u Kryvyi Rihu. On je u Telegram kanalu oko 8.40 izvijestio kako su projektili jurili velikom brzinom.

Prema riječima guvernera Serhiija Lysaka, vlasti će dati službene informacije nakon što završi upozorenje na zračnu opasnost. Ruske snage, naime, pokrenule su raketni napad na Kryvyi Rih 8. rujna, a pogodili su policijsku postaju gdje su ubili policajca. Ozlijeđene su najmanje 74 osobe, uključujući devet policajaca.

Ukrajinci oslobodili dio sela blizu zračne luke u Donjecku

09.50 - Vojni medijski centar, pozivajući se na zamjenicu ministra obrane Hannu Maliar, izvijestio je da su Ukrajinske snage oslobodile dio sela Opytne u blizini Adiivke. To selo Selo nalazi se oko tri kilometra sjeverozapadno od međunarodne zračne luke Donjeck, u kojoj su se između 2014. i 2015. godine vodile teške bitke između ukrajinskih i ruskih snaga, piše Kyiv Independent.

Ukrajinci su također postigle su dobitke oko Klishchiivka i Andriivka južno od okupiranog grada. A zamjenik zapovjednika 3. jurišne brigade Maksym Zhorin izvijestio je 8. rujna da Ukrajina već kontrolira većinu Klishchiivke.

Ukrajinci premjestili naoružanje u područje Donjecka

09.43 - Prema ruskoj agenciji TASS-u, ukrajinske snage premjestile su svoje rezerve, ali i teško naoružanje, blizu Adiivke, u području Donjecka, kazao je vojni analitičar Jan Gagin.

"Naši obavještajni podaci ukazuju na jačanje neprijateljske grupacije u blizini Adiivke. Tamo je prebačena velika količina NATO opreme, teškog naoružanja i velik broj ukrajinskih vojnika. Neprijatelj priprema napade u području Donjecka", priopćio je Gagin. Intenzitet borbi na tom području, dodao je vojni analitičar, ozbiljno je povećan.

Rusija od početka rata izgubila skoro 270,000 vojnika

09.38 - Kako piše Kyiv Independent, glavni stožer ukrajinskih oružanih snaga objavio je da je Rusija izgubila 269.210 vojnika u Ukrajini od početka svoje invazije, od 24. veljače prošle godine. U taj broj ubraja se i 580 žrtava samo od jučer.

A prema izvješćima, Rusija je izgubila i 4560 tenkova, 8767 borbenih oklopnih vozila, 8370 vozila i spremnika za gorivo, 5839 topničkih sustava, 760 višecijevnih raketnih sustava, 512 sustava protuzračne obrane, 315 zrakoplova, 316 helikoptera, 4628 dronova i 18 čamaca.

Ukrajinci imaju još oko 40 do pogoršanja vremena

09.20 - Institut za proučavanje rata (ISW) objavio je da s ukrajinske snage nastavile s obranom u ratu s Rusijom, u zapadnoj Zaporižskoj oblasti, prenosi Kyiv Independent. Snimke koje su se pojavile 10, rujna pokazuju da su Ukrajinci napredovali istočno od Novoprokopivke koja se nalazi 18 kilometara jugoistočno od Orihiva u Zaporižskoj oblasti. Glasnogovornik Tavria Oleksandr Štupun kazao je kako su ukrajinske snage nastavili prema Robotynu (12 kilometara južno od Orihiva), a da su oslobodile 1,5 četvornih kilometara teritorija u tom smjeru.

Rusi su nastavili s protunapadima, a navodno us vratili neka izgubljene položaje.

Osim toga, Ilija Jevlaš, glasnogovornik ukrajinskih trupa na istoku, rekao je da su ukrajinske snage postigle uspjeh i u blizini Klishchiivka, oko sedam kilometara jugozapadno od Bahmuta u Donjeckoj oblasti. Načelnik američkog Združenog stožera Mark Milley obavijestio je, naime, kako Ukrajinci imaju još 30 do 45 dana za protuofenzivu prije nego što se vrijeme na terenu pogorša. Protuofenziva kojom su ukrajinske snage oslobodile više od desetak sela u ove dvije oblasti ide sporije od očekivanog, dodao je Milley pa istaknuo da Ukrajina još uvijek "napreduje vrlo stabilnim tempom kroz ruske linije fronta".

Rusi srušili dva ukrajinska drona iznad regije Belgorod

09.16 - Ruski sustavi protuzračne obrane srušili su dvije bespilotne letjelice iznad regije Belgorod, kazali su za TASS iz ruskog Miistarstva obrane.

"Pokušaj kijevskog režima da izvede teroristički napad bespilotnim letjelicama na teritoriju Ruske Federacije spriječen je oko 01:20 po moskovskom vremenu. Sustavi protuzračne obrane na dužnosti uništili su dvije bespilotne letjelice iznad područja Belgorodske oblasti", priopćilo je ministarstvo.