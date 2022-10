Profesor s Fakulteta političkih znanosti i stručnjak za sigurnost, Vlatko Cvrtila, osvrnuo se za HRT na aktualnu situaciju u svijetu.

"Predsjednik Biden će iduće dvije godine imati dosta otežanu situaciju jer njegovi prijedlozi koje će slati u zastupnički dom odnosno Senat će malo teže prolaziti nego što su do sada. Tu se posebno postavlja pitanje kakav će biti odnos prema Ukrajini, odnosno hoće li se sada usporiti pomoć koju Sjedinjene države šalju Ukrajini", rekao je osvrćući se na američke izbore koji su na rasporedu 8. studenog.

Dodao je kako je naoružanje koje su Sjedinjene države slale Ukrajini jako pomoglo da ta zemlja uspostavi ravnotežu.

"Ako naoružanje neće stizati u Ukrajinu onom brzinom kao što je prije, a to bi se moglo dogoditi zbog nekih proceduralnih zahtjeva republikanaca, onda se potencijalno može oslabiti ukrajinska strana što bi moglo imati posljedice na stanje u Ukrajini i na sve ono što proizlazi iz ove agresije u energetskom sektoru, u određenim područjima europskog jedinstva", kazao je i dodao kako obje strane u ratu u Ukrajini pokušavaju postići što bolje položaje prije zime.

Pat pozicija

"Rusija ne može više na bojnom polju napraviti nekakav ozbiljan pomak, niti Ukrajina to može. Sada je sve koncentrirano oko grada Hersona, tamo se puno toga događa i teško je predvidjeti što će biti u nekoliko idućih mjeseci. Ali i jedna i druga strana zauzimaju pozicije i vjerojatno očekuju da tijekom zime konsolidiraju svoje snage kako bi na proljeće eventualno opet nešto moglo učiniti u vojnom smislu", poručio je. Pojasnio je i kako smatra da Rusija pokušava osigurati bolju poziciju za pregovore.

"Ali ako pogledamo sve što Rusija čini u ovome trenutku, uključujući i izlazak iz sporazuma o izvozu ukrajinskog žita i s teroriziranjem ukrajinskih građana gađanjem njihove infrastrukture, oni stvaraju poziciju za određenu vrstu pregovora. Također pokušavaju i prijetnjama natjerati Zapad da se uključi u pregovore", rekao je.

Također, osvrnuo se i na promjene u Velikoj Britaniji gdje Rishi Sunak preuzeo je premijersku palicu.

"Očekivanja od njega su velika, prije svega na ekonomskom polju. On se sada mora pozabaviti i vanjskopolitičkim pitanjima, mora vidjeti kakav će odnos imati sa SAD-om ali i EU-om. U tom smislu možemo reći da ga čeka jako puno posla, ali s obzirom na njegov background, da je bio ministar financija, on će se prije svega pozabaviti pitanjima unutarnje ekonomske, financijske, gospodarske stabilnosti i to mu je prioritet", poručio je.

