HOROR U NJEMAČKOJ /

Hrvatica izbola dečka, pa hladno nazvala policiju i sve priznala: 'Upravo sam ga ubila'
Foto: Shutterstock - ilustracija

24.5.2026.
20:13
U njemačkom gradiću Eutingen im Gäu u saveznoj pokrajini Baden-Württemberg dogodio se šokantan i krvav zločin. Njemačka policija potvrdila je da je uhićena 48-godišnja hrvatska državljanka, piše Fenix Magazin

Kako navodi policijska postaja u Pforzheimu, u subotu navečer, nedugo prije ponoći, zaprimljen je neočekivan i dramatičan poziv. Žena je sama kontaktirala policiju i hladnokrvno prijavila da je u svom stanu upravo usmrtila partnera.

Nakon tog priznanja, policijske patrole i vozila hitne pomoći s uključenim rotacijama odmah su upućeni na adresu u jednoj višestambenoj zgradi u Eutingenu im Gäu.

Dolaskom i ulaskom u stan, policijski službenici zatekli su beživotno tijelo 52-godišnjeg muškarca, njezina partnera. Medicinska ekipa hitne pomoći odmah je pokušala reanimaciju, no unesrećenom više nije bilo pomoći te je smrt proglašena na mjestu događaja.

Osumnjičena 48-godišnjakinja, koju njemačka policija identificira kao hrvatsku državljanku, prilikom privođenja u stanu nije pružala otpor te je mirno dopustila stavljanje lisica.

Na lokaciju su potom stigli i forenzički timovi, stručnjaci za osiguranje tragova te sudski medicinski vještaci, koji su satima analizirali tijelo žrtve i prikupljali dokaze u stanu.

Prema službenim informacijama i početnom priopćenju nadležnog državnog odvjetništva, 52-godišnji muškarac preminuo je od teških ozljeda nanesenih djelovanjem „oštrog oružja“ (u policijskoj terminologiji to najčešće označava nož ili sličan oštar predmet).

Istražitelji su dodatno potvrdili da su žrtva i osumnjičena Hrvatica ranije bili u bliskoj emotivnoj vezi.

Po okončanju prve faze kriminalističke obrade, žena je privedena pred dežurnu istražnu sutkinju. Na zahtjev državnog odvjetništva, sutkinja je izdala i potpisala nalog za uhićenje te joj odredila istražni zatvor zbog sumnje na kazneno djelo ubojstva.

Nakon sudskog ročišta, 48-godišnjakinja je pod jakom policijskom pratnjom prevezena u zatvorsku ustanovu. Istraga o svim okolnostima tragedije, točnom tijeku događaja i motivu koji je doveo do zločina i dalje je u tijeku i intenzivno se provodi.

