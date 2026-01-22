Preokret u stravi koja je šokirala regiju: Beba nije bila živa prije nego što ju je Hrvatica bacila kroz prozor

Nakon što je početkom listopada na nadstrešnici zgrade pronađeno tijelo bebe na području Graza, slučaj je sada dobio novi obrat, piše Kronen Zeitung. Tijelo bebe pronašao je susjed. Osumnjičena Hrvatica (20) je ispričala je policiji da nije znala da je trudna, već je mislila da ima želučane tegobe. Porodila se sama, a tek kada je sjela na WC školjku je shvatila o čemu se radi.

Zatim je svoje tek rođeno dijete stavila na prozorsku dasku od kuda je, kako kaže, palo tri metara niže na nadstrešnicu. Žena je isti dan uhićena zbog sumnje na ubojstvo. Prema prvim nalazima obdukcije tvrdilo se da je dječak bio živ prije nego što je pao, odnosno prije nego što ga je osumnjičena bacila kroz prozor.

Međutim, stručno mišljenje pokazalo je da se novorođenče očito ugušilo tijekom poroda, bilo zbog amnionske tekućine ili pupkovine. Državno odvjetništvo nije htjelo komentirati ove detalje, ali je potvrdilo da se priprema dopunsko stručno mišljenje koje bi trebalo otkriti detalje incidenta. Trenutno se smatra da je teška ozljeda glave, koja je otkrivena tijekom prve obdukcije, a posljedica je pada s visine od tri metra, nastala nakon smrti. Ako je beba umrla tijekom poroda, istraga protiv majke vjerojatno će biti obustavljena.

POGLEDAJTE VIDEO: Dan žalosti za ubijenu trudnicu: Monstrum stigao u varaždinski zatvor, uložene žalbe na pritvor