Hrvati u središnjoj Bosni primorani na egzodus? 'Ako se to ne zaustavi, neće imati izbora

Hrvatska republikanska stranka (HRS) pozvala je na zaustavljanje proširenja ugljenokopa nedaleko hrvatskog povratničkog naselja Donja Ričica u središnoj Bosni upozoravajući da bi nakon ratnog progonstva Hrvati mogli biti ponovno primorani na egzodus.

Proširenje rudnika Gračanica podrazumijeva eksproprijaciju zemljišta i otkup privatnog vlasništva u ovome naselju Gornjeg Vakufa Uskoplja, što bi za posljedicu imalo prisilno iseljavanje tamošnjih žitelja. U priopćenju poslanom u petak, oporbena Hrvatska republikanska stranka tvrdi kako je riječ o političkom činu izmjene nacionalne strukture stanovništva u ovom povratničkom hrvatskom naselju Donja Ričica.

Dodali su kako tome u prilog najbolje govori da proširenje rudnika ne donosi nikakav značajan gospodarski učinak što potvrđuje i Studija ekonomske opravdanosti.

POGLEDAJTE VIDEO: Krešić o istragama iz BiH: 'Radi se o orkestriranom političkom procesu'

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Odobrena realizacija projekta

Resorni ministar gospodarstva Sedžad Milanović odobrio je realizaciju projekta. HRS navodi kako su sve bošnjačke stranke u Općinskom vijeću već dale suglasnost zahtjevu za proširenje rudnika, dok su sve hrvatske protiv. S obzirom da bošnjačke stranke imaju većinu u vijeću očekuje se da će doći do preglasavanja predstavnika hrvatskog naroda u tamošnjem vijeću.

Kritizirali su vladajući HDZ BiH i ustvrdili da su svojom neaktivnošću i šutnjom omogućili realizaciju projekta i ignorirali interese hrvatskog naroda.

HRS je angažirao tim pravnih stručnjaka koji rade na pobijanju zahtjeva za proširenje rudnika. O ovoj prijetnji su izvijestili Vladu RH, Parlament EU i Veleposlanstvo SAD-a i od njih zatražili potporu da se zaustavi proširenje ugljenokopa.

POGLEDAJTE VIDEO: Trideset godina šutnje, pa udar: BiH diže optužnice protiv hrvatskih heroja. Rojs: 'Svi smo na popisu'