Hrvati u Australiji obilježili 1100 godina od uspostave hrvatskog kraljevstva

Hrvati u australskom gradu Sydneyu obilježili su prošli vikend 1100 godina od uspostave hrvatskog kraljevstva, čime nastavljaju čuvati identitet u tom dijelu svijeta.

Trodnevna proslava organizirana je u društvenom klubu King (kralj) Tom, nazvanom upravo po prvom hrvatskom kralju Tomislavu.

"Ova proslava predstavlja izuzetno važan povijesni i nacionalni događaj", rekao je Ivica Glasnović, hrvatski generalni konzul u Sydneyu.

"Jubilej nas vraća u 925. godinu, kada je prema povijesnim izvorima, knez Tomislav okrunjen za prvog hrvatskog kralja. Pod njegovom vlašću Hrvatska je postala moćna srednjovjekovna država, priznata od Pape i cijenjena među europskim silama tog vremena", dodao je.

Konzul je zahvalio predsjedniku hrvatskog društvenog kluba Tomislavu Lerotiću i njegovim suradnicima na organizaciji obljetnice.

Kako je izgledala proslava?

U klubu King Tom nastupili su lokalni bendovi, poslužena je hrvatska tradicionalna hrana, a također su prodavali majice, kape i pregače s motivom 1100. obljetnice kralja Tomislava te druge hrvatske suvenire. Pomagali su volonteri, a poseban program bio je osmišljen za djecu.

"Atmosfera je bila nevjerojatna i podsjetila nas je na snagu i radost unutar naše zajednice", izvijestio je klub.

U Australiji živi oko 250.000 Hrvata i njihovih potomaka, pa je to zemlja s jednom od najvećih hrvatskih zajednica na svijetu.

Ove godine hrvatske zajednice diljem svijeta obilježavaju postojanje hrvatskog kraljevstva od 925. do 1102. godine. Kralj Tomislav, koji je prema predaji okrunjen na Duvanjskom polju, stoljećima je imao simboličnu važnost u izgradnji hrvatskog nacionalnog identiteta. Hrvatski sabor je u ožujku 2024. donio rezoluciju kojom je 2025. proglasio "godinom sjećanja na Hrvatsko kraljevstvo".

Klub King Tom osnovala je 1965. godine skupina hrvatskih emigranata na zapadu Sydneya uvidjevši potrebu za uspostavljanjem mjesta gdje bi se hrvatski iseljenici sastajali i družili.

Stari prostor pretvorili su u novi objekt, a 1973. je postao potpuno licencirani klub. Od svojih skromnih početaka nastavio je rasti pa su tijekom godina poduzeti razni građevinski projekti kako bi klub zadovoljio potrebe svojih članova. Danas je to dom australskih Hrvata i njihovih prijatelja gdje održavaju kulturne i sportske događaje.