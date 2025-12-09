Hrvat osumnjičen za podmetanje požara u Njemačkoj: Bio je nadrogiran?

Vlasti u njemačkom Ravensburgu pokrenule su istragu protiv 42-godišnjeg Hrvata zbog sumnje da je, navodno nadrogiran, podmetnuo požar u zgradi i uzrokovao štetu od 250.000 eura.

Sumnja se da je u ponedjeljak ujutro u gradskom stabenom domu u ulici Zeppelinstraße izazvao požar tako što je zapalio neki predmet u svojoj sobi na prvom katu. Nakon što se buktinja krenula, pokušao ju je ugasiti s mladićem (21) koji ga je došao posjetiti, a koji je lakše ozlijeđen, piše Fenix magazin.

Dim se proširio zgradom, a 11 stanara je napustilo svoje sobe.

Vatrogasci su uspjeli ugasiti požar, a materijalna šteta na zgradi procjenjena je na 250.000 eura.

Tereti ga se za teško kazneno djelo podmetnja požara. Mediji pišu da je osumnjičeni Hrvat navodno bio pod utjecajem opojnih droga te ga je policija privremeno uhitila i odvela u specijaliziranu kliniku zbog njegovog psihičkog stanja.

