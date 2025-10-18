Horor u Sveučilišnoj bolnici: Uklonjeni dijelovi lubanje s 13 leševa, zaposlenici pod istragom

U Sveučilišnoj bolnici Carl Gustav Carus u Dresdenu u Njemačkoj izbila je afera koja je šokirala javnost. Tri zaposlenika osumnjičena su da su bez dozvole uklonili dijelove lubanjskih kostiju, tzv. piramidne sljepoočne kosti iz čak 13 leševa, piše fenix-magazin.

Njemačka policija i tužiteljstvo potvrdili su da je riječ o sumnji na tešku povredu mira pokojnika te je provedena opsežna policijska racija u Klinici za otorinolaringologiju na Fetscherstraße u Dresdenu. Tijekom pretrage zaplijenjeni su brojni dokazi, uključujući mobilne telefone i digitalne medije.

Sveučilišna bolnica u Dresdenu oglasila se priopćenjem u kojem ističe kako su zgroženi ozbiljnošću navoda. "Pogođeni smo duboko. Kao sveučilišna bolnica i medicinski fakultet, čvrsto se zalažemo za visoke etičke i medicinsko-pravne standarde", stoji u izjavi. Dodaju da u potpunosti surađuju s istražnim tijelima i da će poduzeti sve potrebne mjere kako bi se utvrdile sve okolnosti.

Ovo su mogući razlozi

Motiv uklanjanja kostiju nije službeno potvrđen. Tužiteljstvo i bolnica nisu objavili zbog čega su upravo ti dijelovi lubanje uzimani iz tijela preminulih osoba.

No, na temelju poznatih slučajeva u medicinskoj i forenzičkoj praksi, postoje četiri moguće pretpostavke koje se spominju kao potencijalni motivi.

U znanstveno - istraživačke svrhe moguće je da su uzorci uzimani radi patoloških, histoloških ili genetskih analiza. U takvim slučajevima potrebne su stroge dozvole, suglasnosti i etičko odobrenje.

U svrhu obrazovanje i edukacija uzorci kostiju često se koriste u medicinskoj edukaciji (npr. za anatomske kolegije), no to također zahtijeva jasnu pravnu regulaciju i suglasnost obitelji pokojnika.

Zbog medicinskih potreba gdje u iznimnim slučajevima uklanjanje dijela kosti može biti dio liječenja ili obdukcijskog postupka. No tada se sve mora precizno dokumentirati i provoditi u skladu s važećim zakonima.

I na kraju, zbog neetičnih ili nezakonitih radnji gdje postoji mogućnost zlouporabe, primjerice u kontekstu nelegalne trgovine anatomskim uzorcima, privatnog kolekcionarstva ili drugih kriminalnih radnji, što je trenutačno samo spekulacija i zahtjeva potvrdu tijekom istrage.

