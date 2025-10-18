Provjerite svoje listiće... ali samo ako ste Gastarbajter! Netko je osvojio Eurojackpot, pogledajte koliki iznos

U izvlačenju 83. kola igre Eurojackpot, jedan je sretnik/ca u Njemačkoj osvojio/la dobitak 5+2 u iznosu od 69.169.588,10 eura.

U 83. kolu igre Eurojackpot izvučeni su brojevi: 18, 21, 34, 35, 46 – 2, 3, koji su nekome u Njemačkoj donijeli dobitak 5+2 u iznosu od 69.169.588,10 eura.

Sljedeće izvlačenje za igru Eurojackpot je u utorak, 21.10.2025., a glavni dobitak iznosi 10.000.000,00 eura.

