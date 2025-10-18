FINA SVOTA /

Provjerite svoje listiće... ali samo ako ste Gastarbajter! Netko je osvojio Eurojackpot, pogledajte koliki iznos

Provjerite svoje listiće... ali samo ako ste Gastarbajter! Netko je osvojio Eurojackpot, pogledajte koliki iznos
×
Foto: Rtl Danas/Ilustracija

Sljedeće izvlačenje za igru Eurojackpot je u utorak, 21.10.2025.

18.10.2025.
6:57
danas.hr
Rtl Danas/Ilustracija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

U izvlačenju 83. kola igre Eurojackpot, jedan je sretnik/ca u Njemačkoj osvojio/la dobitak 5+2 u iznosu od 69.169.588,10 eura.

U 83. kolu igre Eurojackpot izvučeni su brojevi: 18, 21, 34, 35, 46 – 2, 3, koji su nekome u Njemačkoj donijeli dobitak 5+2 u iznosu od 69.169.588,10 eura.

Sljedeće izvlačenje za igru Eurojackpot je u utorak, 21.10.2025., a glavni dobitak iznosi 10.000.000,00 eura.

POGLEDAJTE VIDEO: Stiže zima, a navijačima u mislima ljeto i Vatreni - jer lov na ulaznice za EURO u punom je jeku

EurojackpotRezultatiNjemačka
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
FINA SVOTA /
Provjerite svoje listiće... ali samo ako ste Gastarbajter! Netko je osvojio Eurojackpot, pogledajte koliki iznos