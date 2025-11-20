Manijak kuhinjskim nožem ubo tinejdžericu u centru grada: 'Ideš sa mnom!'

Tinejdžerica (14) zadobila je teške tjelesne ozljede nakon što ju je u centru njemačkog grada Rosenheima muškarac kuhinjskim nožem ubo u nogu, javlja Fenix u četvrtak.

Kad je policija stigla na lice mjesta, oštrica duga 10 centimetara još je uvijek bila zabodena u bedro 14-godišnjakinje, koja je ubrzo završila u bolnici. Liječnici su istaknuli da nije životno ugrožena.

Identitet napadača još uvijek nije poznat, no policija vjeruje da je riječ o mršavom muškarcu duge crne kose starom oko 30 godina. Navodno je nosio ružičastu majicu kratkih rukava, crnu kožnu jaknu i trenirku. Vjeruje se da je prišao 14-godišnjakinji i od nje zatražio cigarete i novac.

'Ideš sa mnom!'

Počeo ju je slijediti nakon što je odbila, a nakon što je potrčala, udario ju je. Potom joj je navodno prislonio nož na grlu i uzviknuo: "Ideš sa mnom!". Tinejdžerica se opirala, a napadač ju je tada ubo u bedro i pobjegao.

Prema riječima napadnute tinejdžerice, iz daha mu se osjećao jak miris alkohola.

Policija je započela istragu i traži svjedoke kako bi razjasnili sve okolnosti napada.

