STRAVIČAN NAPAD /

Manijak kuhinjskim nožem ubo tinejdžericu u centru grada: 'Ideš sa mnom!'

Manijak kuhinjskim nožem ubo tinejdžericu u centru grada: 'Ideš sa mnom!'
Foto: Profimedia/Ilustracija

Prema riječima napadnute tinejdžerice, iz daha mu se osjećao jak miris alkohola

20.11.2025.
14:31
Erik Sečić
Profimedia/Ilustracija
Tinejdžerica (14) zadobila je teške tjelesne ozljede nakon što ju je u centru njemačkog grada Rosenheima muškarac kuhinjskim nožem ubo u nogu, javlja Fenix u četvrtak. 

Kad je policija stigla na lice mjesta, oštrica duga 10 centimetara još je uvijek bila zabodena u bedro 14-godišnjakinje, koja je ubrzo završila u bolnici. Liječnici su istaknuli da nije životno ugrožena. 

Identitet napadača još uvijek nije poznat, no policija vjeruje da je riječ o mršavom muškarcu duge crne kose starom oko 30 godina. Navodno je nosio ružičastu majicu kratkih rukava, crnu kožnu jaknu i trenirku. Vjeruje se da je prišao 14-godišnjakinji i od nje zatražio cigarete i novac. 

'Ideš sa mnom!' 

Počeo ju je slijediti nakon što je odbila, a nakon što je potrčala, udario ju je. Potom joj je navodno prislonio nož na grlu i uzviknuo: "Ideš sa mnom!". Tinejdžerica se opirala, a napadač ju je tada ubo u bedro i pobjegao.

Prema riječima napadnute tinejdžerice, iz daha mu se osjećao jak miris alkohola. 

Policija je započela istragu i traži svjedoke kako bi razjasnili sve okolnosti napada. 

POGLEDAJTE VIDEO: Hoće li se uhićenjima školaraca spriječiti dogovorene tučnjava maloljetnika? Evo odgovora

