HOROR U NJEMAČKOJ /

Čistio snijeg pa doživio noćnu moru: Iskopao tijelo susjeda koji je misteriozno nestao
×
Foto: Shutterstock

Prema informacijama policije, istražitelji trenutačno pretpostavljaju da se radi o nesreći ili iznenadnoj prirodnoj smrti, odnosno nema naznaka kaznenog djela

4.1.2026.
14:28
danas.hr
Shutterstock
U mjestu Burkhardtsdorf, u njemačkoj saveznoj zemlji Saskoj, jutarnja rutina čišćenja snijega pretvorila se u pravu noćnu moru.

U ranim jutarnjim satima, oko 7, jedan stanovnik Burkhardtsdorfa izašao je ispred svoje kuće kako bi očistio novonapadali snijeg. No, ispod bijelog pokrivača ugledao je stravičan prizor – nepomično tijelo muškarca koji nije davao znakove života.

Ubrzo je postalo jasno da se radi o susjedu (86) koji je nestao prethodne noći, piše Fenix.

Potraga bila u tijeku

Policija ja ranije za unesrećenim muškarcem pokrenula potragu, a vatrogasci su se pripremali za podizanje dronova kako bi pomogli u potrazi.

Međutim, za takvo što nije bilo potrebe, a bolničari su samo na mjestu događaja mogli proglasiti smrt. 

Prema informacijama policije, istražitelji trenutačno pretpostavljaju da se radi o nesreći ili iznenadnoj prirodnoj smrti, odnosno nema naznaka kaznenog djela

Muškarac je svoju kuću napustio nakon ponoći kada mu se izgubio svaki trag, a sve okolnosti događaja bit će poznate nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja. 

POGLEDAJTE VIDEO: Snježna bajka na Papuku privukla ljudi iz cijele Hrvatske: 'Slapovi zaleđeni, snijeg svuda, prekrasno'

NjemačkaMrtvo TijeloCiscenje Snijega
