Horor snimke lančanog sudara u susjedstvu: Automobili smrskani, jedan završio pod kamionom

Muškarac (57) je preminuo, a tri osobe zadobile su ozljede u petak ujutro u stravičnom lančanom sudaru na autocesti Miloš Veliki kod Lučana u Srbiji, javlja Kurir.rs.

U prometnoj nesreći sudjelovalo je čak devet osobnih vozila i jedan kamion, a snimke s lica mjesta su uznemirujuće.

Vozila smrskana

Pojedini automobili potpuno su smrskani, a vidi se kako je jedan "Audi" završio pod kamionom. Na jednoj snimci, koju nećemo objaviti, zabilježeno je kako osoba nepomično leži nasred ceste.

Promet je na toj dionici u potpunosti zatvoren, a na teren su pojurile hitne službe kako bi pomogli ozlijeđenima.

Uzrok horora zasad nije poznat, iako se pretpostavlja da su na tragediju mogli utjecati gust promet i smanjenja vidljivost. U tijeku je očevid nakon kojeg bi trebalo biti poznato više detalja.

