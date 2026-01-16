FREEMAIL
IMA MRTVIH /

Horor snimke lančanog sudara u susjedstvu: Automobili smrskani, jedan završio pod kamionom

Horor snimke lančanog sudara u susjedstvu: Automobili smrskani, jedan završio pod kamionom
Foto: 192_rs/instagram Screenshot

Pojedini automobili potpuno su smrskani, a vidi se kako je jedan 'Audi' završio pod kamionom

16.1.2026.
11:15
Erik Sečić
192_rs/instagram Screenshot
Muškarac (57) je preminuo, a tri osobe zadobile su ozljede u petak ujutro u stravičnom lančanom sudaru na autocesti Miloš Veliki kod Lučana u Srbiji, javlja Kurir.rs

U prometnoj nesreći sudjelovalo je čak devet osobnih vozila i jedan kamion, a snimke s lica mjesta su uznemirujuće. 

Vozila smrskana 

Pojedini automobili potpuno su smrskani, a vidi se kako je jedan "Audi" završio pod kamionom. Na jednoj snimci, koju nećemo objaviti, zabilježeno je kako osoba nepomično leži nasred ceste.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by 192.RS (@192_rs)

Promet je na toj dionici u potpunosti zatvoren, a na teren su pojurile hitne službe kako bi pomogli ozlijeđenima. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by 192.RS (@192_rs)

 

Uzrok horora zasad nije poznat, iako se pretpostavlja da su na tragediju mogli utjecati gust promet i smanjenja vidljivost. U tijeku je očevid nakon kojeg bi trebalo biti poznato više detalja. 

POGLEDAJTE VIDEO: Krš i lom na autocesti A6: Sudarili se kamioni, dvoje je ozlijeđeno

SrbijaPrometna NesrećaLančani Sudar
