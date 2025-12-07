Ovo je najopasnija situacija u Ukrajini, stručnjak: 'Samo ih čudo može spasiti!'

Dok pregovori o planu za okončanje ruskog rata protiv Ukrajine traju, Moskva objavljuje zauzimanje Pokrovska i Vovčanska. Kijev to demantira i optužuje Rusiju za propagandu, piše Deutsche Welle.

Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov je 1. prosinca, nakon izvještaja ruskog načelnika Glavnog stožera Valerija Gerasimova predsjedniku Vladimiru Putinu, izjavio da je „Krasnoarmejsk“, odnosno „Grad Crvene armije“, kako Rusi po sovjetskom običaju nazivaju Pokrovsk, zauzet. Međutim, američki Institut za proučavanje rata (ISW) je 2. prosinca utvrdio da nema dokaza o potpunoj okupaciji.

Istog dana jedan visoki predstavnik NATO-a rekao je novinarima u Bruxellesu da je preko 95 posto grada teško oštećenog ruskim napadima pod kontrolom Rusije. Male ukrajinske postrojbe i dalje pružaju otpor. Ali Ukrajina je tijekom prošle godine uspjela poduzeti mjere kako bi spriječila strateške posljedice koje Rusija želi postići zauzimanjem grada.

Ukrajina: dijelovi Pokrovska pod kontrolom

Istovremeno ukrajinska vojska inzistira da je situacija pod kontrolom. 1. prosinca je priopćeno da obrambene snage unatoč teškoj situaciji odbijaju neprijateljske napade u urbanoj zoni Pokrovska. „Naši vojnici se pripremaju za svoje zadatke tijekom zime. Ojačavamo i opremamo naše položaje na odgovarajući način. Plan neprijatelja da zauzme urbanu zonu Pokrovska ponovo je propao u proteklom mjesecu", navodi se u priopćenju zračno-desantnih trupa.

Glasnogovornik Glavnog stožera Dmitro Lihovij izjavio je za agenciju Ukrinform da je, prema stanju od 3. prosinca, sjeverni dio grada duž željezničke pruge i dalje pod kontrolom Kijeva. Poduzimaju se mjere za neutraliziranje ruskih jedinica, za osiguravanje logistike na području Pokrovska i Mirnograda i sprečavanje pokušaja protivnika da okupi pješačke snage za napade, naveo je Lihovij.

Ruska zastava u Pokrovsku samo 'šou'?

Da bi dokazala navodnu okupaciju grada Moskva je objavila video na kojem vojnici drže rusku trobojku. Vojni stručnjak Jan Matvejev smatra da je to „inscenirani šou“ pripremljen povodom posjeta američkog specijalnog izaslanika Stevea Witkoffa. Ako bi se zaista radilo o potpunom zauzimanju grada, dokaz bi bila snimka iz sjevernog dijela grada, a ne iz „odavno okupiranog" centra.

Prema Romanu Pohoriliju i Ruslanu Mikuli iz ukrajinskog analitičkog projekta DeepState, trenutno se vode ulične borbe za sjeverni dio grada, koji stručnjaci na karti označavaju kao sivu zonu. Ranije su Ukrajinci uspijevali eliminirati ruske grupe u centru grada i spriječiti njihovo napredovanje na sjever. Ali posljednjih tjedana ruska nazočnost na sjeveru je znatno uočljivija, kaže Mikula.

„Ranije su to bila dva ili tri čovjeka, sada su to grupe od četiri ili pet, koje se likvidiraju tek na sjevernoj ivici grada. To pokazuje da je u centru sada toliko Rusa da mogu u zatvorenim grupama napredovati prema sjeveru", kaže stručnjak. Ipak, zbog nedostatka pješadije oni još nisu u stanju potpuno potisnuti Ukrajince iz grada. Ali to je „samo pitanje vremena“, jer Rusi imaju brojčanu prednost, smatra Mikula.

Koje opasnosti prijete Mirnogradu?

Oba stručnjaka iz DeepStatea ističu da od razvoja situacije u Pokrovsku ovisi i sudbina Mirnograda, udaljenog oko sedam kilometara zračne linije. Tamo je situacija najopasnija, unatoč znatno manjem ruskom prisustvu u gradu. „U Pokrovsku još postoji izvjesna logistika i jedinice se mogu premještati tamo. Ali Mirnograd je gotovo nemoguće napustiti ili ući u njega, iako grad fizički nije opkoljen“, naglašava Ruslan Mikula.

Trenutno se logistika u gradu odvija preko dronova i kopnenih robota. Prema Pohoriliju, pješački prolaz poslije čišćenja rute je opasan, ali i dalje izvediv. „Ako Pokrovsk padne, Rusi će kontrolirati svaki pokret“, upozorava on. Ne bi čak morali ni fizički napredovati – dovoljno bi bilo koristiti dronove. „Ne znam kako bi se ukrajinske snage u takvoj situaciji mogle izvući iz Mirnograda", kaže stručnjak.

Kako Rusija postupa u Mirnogradu?

U Mirnogradu, gdje povremeno dolazi do uličnih borbi, Rusi primjenjuju drugačiju taktiku nego u Pokrovsku, tvrde stručnjaci iz DeepStatea. Oni pritišću grad sa juga, istoka i sjevera i neprestano bombardiraju centar Mirnograda bombama i raketama, kako bi otjerali ukrajinske snage. Prema Mikuli, ruske trupe su prisutne u sjevernim i jugoistočnim predgrađima grada, kao i djelomično na istočnim područjima.

„Na jugoistoku, na primjer, postoji točka odakle lansiraju dronove. To ukazuje na to da su u južnom dijelu Mirnograda prilično uspješni“, kaže Pohorilij i dodaje da Rusi također povremeno uspijevaju prodrijeti u sela Rivne i Svitlje između Pokrovska i Mirnograda. Na karti su ona označena kao ukrajinski kontrolirana. Kako stručnjak dodaje, situaciju otežava i to što zbog nedostatka ljudstva ista ukrajinska brigada mora braniti i ta sela i Pokrovsk i Mirnograd.

Može li se dogoditi 'čudo'?

Prema Pohoriliju, „samo čudo“ može spasiti situaciju, jer je već mnogo toga „izgubljeno“. U ovim okolnostima, naglašava on, „najvažnije je spasiti ljudske živote“. Ovaj stručnjak se ne usuđuje prognozirati kakve bi posljedice vjerojatni gubitak Pokrovska i Mirnograda imao na ostatak Donjecke oblasti.

Ruslan Mikula smatra da bi kontrola nad ovim gradovima olakšala Rusima napade na slobodne dijelove regije. „Njihova logistika će se u potpunosti fokusirati na ove gradove i pretvoriti ih u uporišta“, kaže Mikula. U tim gradovima mogle bi se razmjestiti tisuće vojnika.

