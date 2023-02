U utorak su govore povodom godišnjice ruske invazije na Ukrajinu održali ruski i američki predsjednik. Vladimir Putin govorio je pred ruskim dužnosnicima, a Joe Biden obratio se ispred Kraljevske palače u Varšavi. O tome je na televiziji N1 govorio stručnjak za međunarodne odnose Goran Bandov.

Za Putinov govor rekao je fa će ga svatko procijeniti na subjektivan način, jer objektivan parametar ne postoji.

Situacija, što se tiče Putina, ista i nakon godinu dana

“To je sigurno interpretacija situacije s ruske strane, koju zapadne zemlje potpuno drugačije promatraju. Krenimo od premise da je za rat odgovorna Ukrajina. Mislim da malo tko na Zapadu može potpisati da je to tako. Svjedoci smo da je samo nekoliko dana prije same invazije također bio veliki Putinov govor u kojem je po cijelom nizu točaka bilo jasno da on osporava samu egzistenciju Ukrajine. Danas, godinu dana nakon tog govora možemo vidjeti da je situacija, kako ju on promatra, ostala ista”, ustvrdio je Bandov.

Osvrćući se na Bidenov govor u Poljskoj, Bandov je kazao da su poruke bile upućene s jedne strane Rusiji i Putinu, a s druge Ukrajini, ali i Poljacima te predstavnicima baltičkih država koji također imaju svoje strahove.

Je li Moldavija sada na nišanu Kremlja?

Na pitanje je li Moldavija sljedeća na nišanu Moskve te ima li Rusija snage za nove ratove, Bandov je rekao da bi to sigurno bilo u interesu Rusije, ali da se nada da se to neće dogoditi.

“Nažalost, o Moldaviji se govori od prvog dana. Moldavija je jedna od krhkijih država Europe. Otvaranje novih frontova je uvijek interesantno kada želite maknuti pogled, u ovom slučaju s Ukrajine. Zbog toga bi im to sigurno bilo interesantno”, kazao je Bandov na N1.

Istaknuo je da bi to za Rusiju značilo nova žarišta na koja moraju preusmjeriti snage, ali i za Zapad koji tada ne bi mogao više financirati samo naoružanje Ukrajine, nego i drugih područja.

“Znamo da se vrlo jednostavno mogu dogoditi eskalacije. Bi li to bio interes Rusije? Bi. Ali želimo vjerovati da do toga neće doći iako u ovom trenutku sve što vidimo vodi prema tome da bi moglo izmaknuti kontroli”, kazao je Bandov.