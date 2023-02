Američka potpora Ukrajini i dalje je snažna, istaknuo je američki predsjednik Joe Biden u utorak u razgovoru s poljskim kolegom Andrzejem Dudom u Varšavi. "Mogu reći s ponosom da je naša potpora Ukrajini nepokolebljiva", kazao je američki predsjednik.

U poslijepodnevnim satim Biden je održao ošar i odlučan govor u Varšavi osvrnuvši se i na današnji govor ruskog predsjednika Vladimira Putina.

'Savez je snažniji nego ikad'

Biden je naglasio da je Sjevernoatlantski savez "snažniji nego ikad", pred prvu godišnjicu izbijanja rata u Ukrajini.

"Godinu dana kasnije, rekao bih da je NATO snažniji nego ikad", naglasio je Biden. Istaknuo je da je "doista izvanredno" kakvu je potporu Ukrajini i Ukrajincima dala Poljska.

Bidenov posjet Poljskoj važan je znak predanosti SAD-a očuvanju sigurnosti u Europi, rekao je poljski predsjednik Duda. "Vaš posjet važan je znak sigurnosti, znak američke odgovornosti za sigurnost svijeta i Europe. Amerika može sačuvati svjetski poredak", rekao je Duda na sastanku s Bidenom.

Biden je u utorak počeo posjet Poljskoj gdje bi u Varšavi poslije podne trebao održati govor. U srijedu bi se u poljskoj prijestolnici trebao sastati sa šefovima država i vlada devet zemalja istočnog krila NATO-a.

Tijek govora:

'Odgovorili smo ujedinjeni nismo okrenuli glavu'

Predsjednik Biden je izašao pred okupljene ispred Kraljevskog dvorca u Varšavi. Bidenov govor dolazi dan nakon što je prvi put posjetio Kijev od početka rata u Ukrajini i na dan kada je govor održao i ruski predsjednik Putin. Pozdravio je Poljsku kao "velikog saveznika" i rekao da se prije godinu dana "svijet pripremao za pad Kijeva", a danas Ukrajina i njen glavni grad stoje "visoki, ponosni i slobodni".

''Nakon što je Rusija krenula u invaziju, cijeli svijet je bio pred iskušenjem. Demokracija je bila na iskušenju u svom odgovoru na rat koji je Rusija pokrenula prije godinu dana. Odgovorili smo ujedinjeni, nismo okrenuli glavu na drugu stranu", poručio je.

'Demokracija je prejaka, Putin se morao povući'

Dodao je da su se zapadni saveznici zalagali za suverenitet i demokraciju pred ratom i da će to nastaviti "bez obzira na sve". Rekao je i da je Putin očekivao da će se ukrajinski narod predati kada su njegovi tenkovi ušli 24. veljače u njihovu zemlju. ''Ali ukrajinski narod je previše hrabar", dodao je.

“Bili smo jedinstveni, demokracija je bila prejaka. Umjesto lake pobjede koju je Putin vidio i predviđao, otišao je s izgorjelim tenkovima i razbijenim snagama. Mislio je da će se NATO raspasti i podijeliti - umjesto toga, NATO je ujedinjeniji i jedinstveniji nego ikad prije", poručio je.

''Od Atlantika do Pacifika, mi smo ujedinjeni, demokracija je prejaka. Putin se morao povući. Mislio je da će rasturiti NATO, a doveo je Švedsku i Finsku u NATO. NATO je sada jači”, naglasio je.

'Ukrajina nikada neće biti ruska pobjeda'

Biden je rekao da je Putin danas suočen s onim za što prije godinu dana nije mislio da je moguće - svjetska demokracija je ojačala, a ne oslabila.

“Ali autokrati svijeta su oslabili, a ne ojačali, jer je u trenucima velikih preokreta i neizvjesnosti najvažnije znati za što se zalažete. A znati tko stoji uz tebe čini veliku razliku', poručio je.

''Putinova želja pada u vodu. Demokracija će braniti slobodu danas, sutra i zauvijek, zajedno s građanima Ukrajine. Apetiti autokrata poput Putina ne mogu se umiriti, može im se samo suprotstaviti. Oni razumiju samo jednu riječ - ne, ne, ne. Ali Ukrajina nikada neće biti ruska pobjeda”, uskliknuo je američki predsjednik.

Biden Rusima: Ne želimo uništiti vašu zemlju

Biden se obratio i građanima Rusije poručivši im da SAD i NATO ne žele uništiti njihovu zemlju.

“Nema zavjere protiv Rusije, kako je danas rekao Putin. Ovaj rat nije nužnost, nego tragedija. Putin može okončati rat jednom rečenicom. Pobjeda Rusije bi značila kraj Ukrajine, zato se brinemo za to da se Ukrajina može obraniti. Stojimo uz slobodu. To Amerikanci rade i to Amerikanci jesu. Putin je pokušao izgladnjeti Europu, spriječiti Ukrajinu da izvozi hranu, izazvati globalnu krizu hrane”, nastavio je Biden.

“Članak pet NATO-a je čvrst kao stijena. Napad na jednu je napad na sve, to je sveta zakletva. Sveta zakletva da branimo svaki pedalj NATO teritorija”, naglasio je.