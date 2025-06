Hegseth iznio detalje 'Operacije obmane' i poručio Iranu: 'Ne tražimo rat ali...'

Američki ministar obrane Pete Hegseth izjavio je na konferenciji za medije da su američke snage "izvele precizan napad u gluho doba noći na tri nuklearna postrojenja u Iranu" s ciljem "uništenja ili ozbiljnog slabljenja iranskog nuklearnog programa".

"Bio je to nevjerojatan i silovit uspjeh. Devastirali smo iranski nuklearni program", izjavio je Hegseth.

The Open Source Centre created a topographical and 3D model of the facility, layering imagery from 22 June 2025. Using this, we can see where the strikes hit the Fordow facility, likely targeting the cascade hall buried underneath the GBU-57A/B MOP entry points. pic.twitter.com/Et70FLZZYc