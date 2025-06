Svijet strahuje od šireg sukoba nakon američkog udara na Iran; Kina: 'Ponavljate grešku iz Iraka'

Nakon iznenadnih zračnih napada SAD-a na tri iranska nuklearna postrojenja, svijet se u nedjelju probudio s pojačanim strahom od moguće eskalacije sukoba između Izraela i Irana u širi regionalni rat. Širom svijeta uslijedili su pozivi na suzdržanost i povratak diplomatskim pregovorima.

Svjetski čelnici pozivaju na pregovore

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen istaknula je kako pregovori predstavljaju jedini put prema rješavanju krize na Bliskom istoku, naglasivši da se Iranu ni pod kojim okolnostima ne smije dopustiti razvoj nuklearnog oružja.

"Iran nikada ne smije razviti bombu. U trenucima povećane napetosti, stabilnost mora biti prioritet. Poštivanje međunarodnog prava ključno je", napisala je na platformi X.

Predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa izrazio je duboku zabrinutost situacijom te pozvao sve strane na suzdržanost i povratak diplomaciji.

"Diplomacija je jedini put prema miru i sigurnosti na Bliskom istoku. Eskalacija bi ponovno dovela do stradanja brojnih civila", naglasio je Costa.

Visoka predstavnica EU-a za vanjsku politiku Kaja Kallas pozvala je sve strane na pregovore, ali i jasno istaknula kako Iranu ne smije biti dopušten razvoj nuklearnog oružja.

Glasnogovornik NATO-a za Reuters je izjavio da Savez pažljivo prati razvoj situacije.

Njemački kancelar Friedrich Merz pozvao je Teheran na hitno pokretanje pregovora sa SAD-om i Izraelom. Njegov glasnogovornik dodao je da je Merz u kontaktu s europskim i američkim čelnicima oko idućih poteza.

S francuske strane, ministar vanjskih poslova Jean-Noel Barrot pozvao je na suzdržanost, naglasivši da rješenje mora doći kroz pregovore u okviru Ugovora o neširenju nuklearnog oružja.

Britanski premijer Keir Starmer osudio je iranski nuklearni program kao ozbiljnu prijetnju globalnoj sigurnosti te pozvao na povratak Irana za pregovarački stol. "Stabilnost u regiji mora ostati prioritet. SAD je poduzeo mjere kako bi ublažio prijetnju, ali put prema rješenju mora voditi preko diplomacije", poručio je.

Glavni tajnik UN-a Antonio Guterres izrazio je duboku zabrinutost zbog američke upotrebe sile.

"Sukob bi mogao izmaći kontroli i imati katastrofalne posljedice. Ne postoji vojno rješenje - jedini put je diplomacija", rekao je.

Tursko ministarstvo vanjskih poslova upozorilo je da američki napadi mogu dovesti do šireg sukoba te izrazilo duboku zabrinutost zbog mogućih posljedica.

Indijski premijer Narendra Modi pozvao je na "hitnu deeskalaciju" tijekom razgovora s iranskim predsjednikom Masudom Pezeškjanom.

Kina: 'SAD ponavlje greške iz Iraka'

Kineski državni mediji izrazili su bojazan da SAD ponavlja greške iz Iraka, upozorivši da bi ovakvi napadi mogli imati dugoročnu destabilizirajuću ulogu u regiji.

"Povijest je pokazala da vojne intervencije na Bliskom istoku često donose dugoročne sukobe i nestabilnost", navodi kineska državna televizija.

Naglašavaju da umjeren, diplomatski pristup koji daje prednost dijalogu nad vojnim sukobom nudi najbolju nadu za stabilnost na Bliskom istoku.

Iračka vlada oštro je osudila američke napade, istaknuvši da oni predstavljaju ozbiljnu prijetnju miru i stabilnosti u regiji. Bagdad je pozvao na hitnu deeskalaciju i naglasio potrebu poštivanja međunarodnog prava.

Saudijska Arabija izrazila je "veliku zabrinutost" i pozvala međunarodnu zajednicu na pronalazak političkog rješenja. Katar je upozorio na "katastrofalne posljedice" regionalne i globalne razine te osudio eskalaciju napetosti.

Ujedinjeni Arapski Emirati zatražili su hitan prekid eskalacije, upozorivši da bi se regija mogla suočiti s "novim razinama nestabilnosti".

Bahrein i Kuvajt, gdje su smještene američke vojne baze, pojačali su mjere sigurnosti. Bahrein je naložio državnim službenicima da rade od kuće, dok je Kuvajt uspostavio skloništa u kompleksu vladinih ministarstava.

Teheran je ranije upozorio da bi mogao ciljati američke interese u regiji u slučaju napada. Saudijska Arabija nalazi se u stanju povišene pripravnosti, izvijestili su izvori upoznati sa situacijom.

