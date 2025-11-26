Majka ubila kćer (8) i sina (6) pa tijela sakrila u kovčege: Otkriven motiv stravičnog zločina

Hakyung Lee (45) koja je 2018. godine na Novom Zelandu ubila svoju kćer Yune Jo (8) i sina Minua Joa (6) pa njihova tijela sakrila u kovčege, osuđena je na doživotnu kaznu zatvora, objavio je BBC u srijedu.

Stravičan zločin počinila je nedugo nakon što joj je umro suprug. Njezini odvjetnici istaknuli su da joj se mentalno zdravlje pogoršalo te da je smatrala kako bi najbolje bilo da sa suprugom umre cijela obitelj. Vjeruje se da je patila od atipične depresije i poremećaja produljenog žalovanja.

Sebi i djeci dala je dozu antidepresiva nortriptilina pomiješanog u soku. Međutim, pogriješila je u doziranju, a kad se probudila, otkrila je da su joj djeca mrtva.

Tijela godinama ležala u kovčegu

Nakon ubojstava, promijenila je ime i napustila državu. Posebno šokira činjenica da su tijela djece otkrivena tek u kolovozu 2022. godine i to nakon što je dvoje ljudi na dražbi kupilo napušteni skladišni spremnik s kovčezima koji su godinama skrivali posmrtne ostatke.

Lee je uhićena mjesec dana kasnije u Južnoj Koreji, zemlji u kojoj je inače i rođena, a potom su je vlasti izručile natrag na Novi Zeland.

Kazala je da u vrijeme ubojstava nije bila uračunljiva, no sudac Visokog suda Geoffrey Venning naveo je da su njezine radnje bile promišljene, iako joj je mentalno zdravlje bilo narušeno. Iza rešetaka mora provesti najmanje 17 godina prije nego što može zatražiti uvjetni otpust.

