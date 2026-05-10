Ribari pronašli dron pun eksploziva: Meta je bila ruska flota u Sredozemlju?

Pomorski dron opremljen sa 100 kilograma eksploziva, koji su ribari pronašli pokraj grčkog otoka Leftkade okarakteriziran je kao bezopasan, izvijestila je grčka radiopostaja ERTNews u nedjelju.

Dron dugačak šest metara pronađen je u četvrtak blizu stijena pored jonskog otoka s motorom koji je i dalje radio, te je odvezen u malu luku na otoku, a da ribari nisu bili ni svjesni sadržaja kojeg je nosio.

❗Ukrainian 🇺🇦 USV drone spotted in Greece 🇬🇷.



A stranded Ukrainian "Magura" type drone was spotted by fishermen off the island of Lefkada in the Ionian Sea.



It's worth noting that on March 18th, the Ukrainian Armed Forces carried out a covert operation off the coast of Malta… pic.twitter.com/NFsLGTUoQz — chris papakofopoulos (@christosKoffas) May 8, 2026

ERTNews izvijestio je na temelju informacija Grčke obalne straže da su eksplozivi detonirani u kontroliranoj eksploziji i da je dron odvezen u posebno pomorsko postrojenje gdje traje istraga o njegovu porijeklu, tehničkim mogućnostima i ruti koju je prešao.

"Ovo je ozbiljan slučaj", rekao je ministar civilne zaštite Michalis Chrysochoidis grčkom radiju, a grčki mediji su izvijestili da je dron bio MAGURA ukrajinske proizvodnje. Ovakvi dronovi koriste se u ratu Ukrajine s Rusijom.

Meta ruska flota tankera

Novine Kathimerini izvijestile su da vlasti istražuju poveznicu s ukrajinskim korištenjem pomorskih dronova kojima ciljaju rusku flotu tankera iz sjene. Izvještavano je o napadima ovog tipa u Sredozemnom moru i ranije, između Libije, Krete i pokraj Malte.

Svjedoci su rekli da je motor drona još uvijek radio, zbog čega je došlo do sumnje da su operateri izgubili kontakt s njime te da je putovao sve dok nije udario u obalu.

Vlasti u Ateni izrazile su zabrinutost da je pomorski dron opremljen eksplozivom došao do turističkog otoka, ukazujući na pomorsku sigurnost, prijetnje infrastrukturi i sigurnost populacije.

POGLEDAJTE VIDEO: Nikad siromašnija parada u Moskvi: Pogledajte tko je došao Putinu u goste