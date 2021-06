Grčki pilot Babis Anagnostopoulos (33), tjednima je tvrdio da su njegovu suprugu Caroline ubili provalnici. Naposljetku je priznao policiji da zapravo on ubojica te se prvi put nakon uhićenja obratio javnosti.

Ova tragedija dogodila se u predgrađu Atene prije mjesec dana, a Anagnostopoulos je u međuvremenu ispleo vrlo složenu mrežu laži, plakao pred kamerama te zagrlio punicu kako bi je utješio svega nekoliko sati prije priznanja ubojstva. Također, navodi se kako je udavio i kućnog ljubimca ne bi li prikrio tragove.

'Isprika je mala riječ'

Grčka TV postaja ANT1 razgovarala je s ubojicom, a on se htio ispričati obitelji ubijene britanske državljanke Caroline Crouch.

Kako je izjavio, "zaslužuje kaznu" jer je skrivao istinu u strahu od zatvora. Anagnostopoulos je prvo rekao policiji da su provalnici upali u njegovu kuću i ubili Carolinu pred njihovom kćeri, a ubili su i njihova psa.

Međutim, utvrđeno je da je Anagnostopoulos ženu ugušio jastukom, jer je ona najavila da će ga napustiti. Potom je izmislio priču o provali. Njegov je plan bio sakriti tijelo žene, izvijestila je Protothema, prenosi Kurir.

"Isprika je mala riječ… Slomljen sam… Razmišljao sam o svojoj kćeri. Sakrio sam istinu kako bih se mogao brinuti o njoj. Zaslužujem kaznu", rekao je ubojica dodajući da je odbio pregled psihijatra "jer je potpuno svjestan onoga što se dogodilo".

O tome hoće li se za njihovu kćer brinuti roditelji ubijene Caroline ili Anagnostopoulosa odlučit će sud. "Lidija je cijeli moj život. Svađe koje sam imao s Caroline uvijek su se ticale djeteta", rekao je.

Ugušio suprugu jastukom i izmislio provalu

Prema britanskom Mirroru, Anagnostopoulos je rekao policiji da se u noći ubojstva posvađao s Carolinom i da mu je u jednom trenutku rekla da napusti kuću.

"Gurnula me i udarila. Izgubio sam živce i ugušio je jastukom. Zatim sam izmislio provalu. Vezao sam samog sebe, sve sam to učinio kad sam shvatio da sam je ubio. Nisam htio lagati, ali učinio sam to kako bih izbjegao uhićenje, htio sam zaštititi svoju kćer. Nisam mogao sakriti tijelo, jer bih plakao svaki put kad bih je pogledao. Htio sam reći da je to učinio netko drugi, bio sam u panici" rekao je u svom priznanju Anagnostopoulos.

Policija je priopćila da je znala da je suprug kriv čim su ga vidjeli i proglasili ga "grčkim Oscarom Pistoriusom", misleći na južnoafričkog sportaša osuđenog za ubojstvo djevojke 2013. godine.

"Odmah smo primijetili njegovu hladnokrvnost, a jedan policajac čak je i kćer odveo što dalje od njega kako bi je zaštitio", rekao je George Kaliakmanis, šef policije u Ateni. Također, dodao je kako su ubrzo shvatili da su tragovi provale namješteni jer je u kući bilo malo toga ispremještano što je neobično za provalnike.