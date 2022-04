Kada je Vladimir Putin pokrenuo invaziju na Ukrajinu i započeo najveći oružani sukob u Europi nakon Drugog svjetskog rata te zaprijetio "neprijateljima" nuklearnim oružjem, zapadni mediji, obavještajci i stručnjaci počeli su nagađati o zdravstvenom stanju ruskog predsjednika. Nerazumnu odluku o napadu na susjednu zemlju mnogi su pripisali upravo narušenom zdravlju koje mu je, kažu, pomutilo um i onemogućilo razumno rasuđivanje.

Ruski je predsjednik od dolaska na vlast gradio imidž mačo muškarca koji drži do svoje kondicije. Slikan je kako gol do pasa jaše konja sibirskim prostranstvima, umiva se vodom iz gorskog potoka, hrva se s medvjedima, redovito vježba i ukratko - puca od zdravlja. A onda se 2014. godine - u vrijeme oružanog sukoba u istočnoj Ukrajini i ankesije Krima - počelo govoriti o bolestima od kojih navodno boluje. Temeljito se dešifriralo njegove znakove tijela koji bi upućivali na simptome teških bolesti. I sada se, usporedo s analizom političkih i vojnih odluka ruskog samodršca, do detalja analiziraju njegov izgled, geste i govor tijela ne bi li se iz toga štogod dijagnosticiralo.

Panični strah od covida-19?

Izvješća zapadnih obavještajnih službi govorila su o Putinovim fizičkim promjenama i promjenama ponašanja, a neslužbeno se spominje da o ruskom predsjedniku još od 2019. godine redovito brine 13 vrhunskih liječnika. Naravno, kremaljski dužnosnici i glasnogovornici sve to redovito opovrgavaju. U vrijeme izbijanja i vrhunca pandemije covida-19, informacije iz Rusije govorile su da se Putin izolirao od sviju, da sastanke održava isključivo putem videoveze te izbjegava susrete i s najbližim suradnicima, a oni koji su željeli licem u lice razgovarati s njime, prethodno su morali u dvotjednu karantenu. Govorilo se da je u to vrijeme postao prilično paranoičan, što se vidjelo uoči i na početku invazije na Ukrajinu kada je francuskog predsjednika Emmanuela Macrona, njemačkog kancelara Olafa Scholza pa čak i svoga šefa diplomacije Sergeja Lavrova posjeo s druge strane šest metara dugačkog stola.

Zadnji "dokaz" Putinovog lošeg zdravstvenog stanja ponudila je snimka njegovog susreta u četvrtak s ministrom obrane Sergejom Šojguom (koji je, navodno, nedavno pretrpio srčani udar) tijekom kojega je Putin bio pogrbljen te neprirodno stiskao desnom rukom rub stola i neprestano tapkao desnom nogom.

S obzirom na bolesti koje su mu "dijagnosticirane" proteklih tjedana i godina, saželi smo zdravstveni karton 70-godišnjeg ruskog predsjednika.

Bolovi u leđima

"Trenirao sam. Konj se propeo ispred prepreke, a ja sam napravio salto, pravi salto i — bum!" Tim riječima je Putin u jednom intervjuu 2021. opisao svoj pad s konja 2012. godine. Dodao je da je "udobno sletio na piljevinu", ali čini se da pad ipak nije bio tako udoban. Jedan njegov poznanik pričao je tada da Putin "neko vrijeme nije mogao stati na noge", a na snimci polaganja cvijeća pred jedan spomenik na Crvenom trgu u društvu patrijarha Kirila 4. studenoga te godine vidjelo se da Putin upadljivo šepa. Snimka postoji na YouTubeu, ali nije prikazana na televiziji niti je objavljena na službenim stranicama Kremlja.

Bolovi u leđima očito su bivali sve jači jer mjesec dana kasnije zbog njih morao otkazati susret s japanskim premijerom Yoshikom Nodom i njemačkom kancelarkom Angelom Merkel, a koncert u Boljšoj teatru zbgo njega je bio skraćen za sat vremena.

Tumor leđne moždine?

Neovisni ruski istraživački portal Proekt Media piše da se nakon Putinovog pada s konja broj njegovih dužih "nestanaka" iz javnosti znatno povećao, kao i broj njegovih zdravstevnih problema. Putinov kompanjon, bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko, kazao je da je Putin ozljedio kralježnicu vježbajući džudo. Spekulacije o bolnim leđima išla su do toga da se počelo govoriti kako Putin ima tumor leđne moždine.

Proekt je pisao kako se sa sigurnošću moglo reći da je Putin najmanje dva puta bio podvrgnut operaciji, najvjerojatnije u predjelu leđa. On se 25. studenoga 2016. susreo s glumcem Stevenom Seagalom u Kremlju, a zatim ga nije bilo u javnosti do 1. prosinca. Proekt je doznao da su u međuvremenu 12 liječnika, među kojima i Putinovi osobni liječnici, dolazili u posebni sanatorij za najviše ruske dužnosnike, a na dva dana tamo im se pridružila i skupina neurokirurga. Drugi operativni zahvat navodno je obavljen 30. studenoga i 1. prosinca 2019. godine u Sočiju gdje je došlo 13 liječnika, među kojima i isti oni neurokirurzi iz moskovske Centralne kliničke bolnice koji su tri godine ranije operirali Putina.

Rak gušterače?

Prije osam godina pisalo se da Putin boluje od raka gušterače. Informacija je potekla iz američkih tabloida, a tumačila se promjenama Putinovog fizičkog izgeda. Glasine su govorile da Putinu preostaju tri godine života. Također se govorilo da ga liječi jedan stari liječnik, gotovo devedesetogodišnjak iz Dresdena, kojeg je Putin upoznao dok je ondje bio na službi KGB-.

Tvrdilo se da su Putinovo iznenada podbulo lice i natečeni vrat reakcija na injekcije steroidima koje je navodno primao, a sve češće izbivanje iz javnosti pripisivalo se njegovim odlascima na tretmane. A kao nuspojave uzimanja steroida navode se povećani rizik od infekcija i promjene u raspoloženju i ponašanju zbgo čega "pacijent može razviti čudne i zastrašujuće misli." Bilo je to vrijeme oružanog sukoba u istočnoj Ukrajini i ruske aneksije Krima, a Putinova agresivna politika tada se pripisivala njegovom navodno teškom zdravstvenom stanju.

Rak štitnjače?

Početkom travnja ove godine kružila je informacija da s Putinom posvuda ide liječnik, onkolog specijaliziran za rak štitnjače. Prema pisanju ruskog istraživačkog portala Proekt, Putin se često sastajao s Jevgenijem Selivanovim, vrhunskim moskovskim onkologom specijaliziranim za rak štitnjače. Navodno je Selivanov čak 35 puta posjetio Putina u njegovoj rezidenciji u Sočiju.

Spominje se i susret iz 2020. Putina i Ivana Dedova, šefa Nacionalnog medicinskog istraživačkog centra za endokrinologiju gdje je nadređen Putinovoj starijoj kćeri Mariji, s kojim je - pisalo se tada - razgovarao o jednom hormonskom lijeku koji se uzima u postoperatvnoj fazi kako bi se spriječilo ponovno metastaziranje tumora. Glasnogovornik Kremlja rezolutno je odbacio trvdnje da Putin ima rak štitnjače i da je bio podvrgnut operaciji.

Parkinsonova bolest?

U studenome 2020. Valerij Solovej s Moskovskog državnog instituta za međunarodne odnose izjavio je kako je moguće da Putin boluje od Parkinsonove bolesti te da bi zbog toga 2021. godine mogao napustiti dužnost. Kremlj je Solovejeve izjave proglasio "besmislicama", a on je uskoro bio prisiljen dati otkaz na Institutu. Birtanski Daily Mail i The Sun potom su se bavili snimkom jednog Putinovog televizijskog intervjua tijekom kojega su mu - kako uočiše - noge bile nemirne, a ruke mu drhtale dok je uzimao čašu s vodom.

Neko vrijeme se i Putinov "revolveraški" hod pri kojemu je lijevu ruku normalno njihao, a desnu ukočeno držao uz tijelo, dešifrirao kao mogući simptom Parkinsonove bolesti. No, to se kasnije tumačilo KGB-ovoskom obukom za nošenje oružja. Kao mogući znakove Parkinsonove bolesti neki tumače i Putinovo grčevito držanje desnom rukom za rub stola i tapkanje desnom nogom tijekom ovotjednog sastanka s ministrom obrane Šojguom. Švedski ekonomist i bivši savjetnik ruske vlade, Anders Aslund smatra kako snimka tog sastanka pokazuje da su i Putin i Šojgu "depresivni" i "lošeg zdravlja".

Demencija?

Početkom ožujka utjecajni američki republikanski senator Marco Rubio objavio je na društvenim mrežama da s Putinom "nešto nije u redu". Rubio je član senatskog Odbora za obavještajnu zajednicu koji raspolaže određenim obavještajnim podacima o kojima ne smije javno govoriti, ali može dati naslutiti o čemu je riječ. Takva je bila i njegova izjava: "Volio bih da mogu reći više, ali trenutno mogu reći samo da je prilično očito da nešto nije u redu s Putinom. Oduvijek je bio ubojica, no sada se muči s drukčijim i značajnim problemom", rekao je Rubio aludirajući i na to da Putin ima neuropsiholoških problema.

Slično se o Putinu izrazio i jedan suradnik francuskog predsjednika Emmanuela Macrona nakon što se ovaj susreo s Putinom u Moskvi uoči invazije na Ukrajinu. Taj je dužnosnik sugreriao kako ruski predsjednik "nije isti kao što je bio". Američke i britanske obavještajne službe tvrde da posjeduju sve više izvješća o Putinovom "sve nestabilnijem ponašanju" sugerirajući da je možda riječ o mentalnom poremećaju izazvanom demencijom, Parkinsonovom bolešću ili napadima bijesa "koji su rezultat liječenja raka steroidima".

"Iz različitih smo izvora dobili podatke koji daju potpuniju sliku o stanju Putinove psihe. U posljednjih pet godina zamjetne su značajne promjene u načinu na koji donosi odluke. Oni oko njega također mogu vidjeti i značajne promjene u uvjerljivosti i jasnoći onoga što govori i u tome kako vidi svijet oko sebe", stoji u izvješću koje su objavili britanski mediji.