Benzin je u Sloveniji nakon duljeg vremena zamrznutih cijena u ponoć na utorak poskupio pa su nove cijene na slovenskim crpkama 1,775 eura (13,35 kuna) za 95-oktanski benzin, a dizel goriva 1,848 eura (13,90) za litru.

U ponedjeljak popodne objavljene su nove cijene osnovnih motornih goriva na slovenskim crpkama. Radi se o znatnom poskupljenju u odnosu na dosadašnje regulirane, zamrznute cijene, a nove će vrijediti idućih 14 dana. Riječ je o cijenama na pumpama izvan autocesta zbog reguliranog smanjenja trgovačke marže, dok će se cijene na benzinskim crpkama na autocestama slobodno formirati.

'Trebali ste se pripremiti, a ne špekulirati zbog nekoliko centi'

Premijer Robert Golob nedavno je izjavio da bi mogle biti i do 20 posto veće. On je u ponedjeljak kritizirao distributere kod kojih je zadnjih dana dolazilo do nestašica goriva, osobito dizela, rekavši da su za to odgovorni i da su se na situaciju trebali bolje pripremiti, umjesto da su "špekulirali zbog nekoliko centi" po litri goriva s obzirom na sutrašnje poskupljenje.

"Razumijem da je potražnja zbog predstojećeg poskupljenja bila nešto veća, no obaveza distributera je jasna - oni su se trebali pobrinuti da goriva ne nedostaje, a ponestalo ga je u cijeloj državi i to odjednom", kazao je za medije Golob. Najavio je inspekcijske kazne distributerima ako pregledi pokažu nepravilnosti do kojih je došlo zadnjih dana, osobito protekloga vikenda.

U Hrvatskoj fiksirane cijene osim na autocestama

Podsjetimo, hrvatska Vlada je u ponedjeljak donijela odluku o fiksiranju cijena goriva na benzinskim postajama, osim onih koje se nalaze na autocestama. Litra Eurosupera 95 košta 13,50 kuna, Eurodizela 13,08, a plavog dizela 9,40 kuna. Cijena za premium goriva i dalje se formira slobodno.

Na benzinskim postajama na autocestama, pak, gorivo od danas košta 14,57 kuna po litri dizela, 14,06 kuna za benzin i 10,73 kuna za plavi dizel.