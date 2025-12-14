Gori skladište velikog trgovačkog lanca u Ljubljani: Na terenu je više od 300 vatrogasaca

U skladištu trgovinskog lanca Spar na Letališkoj cesti u Ljubljani izbio je velik požar. Na terenu je više od 300 vatrogasaca, a iznad grada nadvio se gusti dim. Prema podatcima policije, svi su na vrijeme evakuirani i nitko nije ozlijeđen, javlja 24.ur.com.

Ljubljanska policija dojavu o požaru u skladištu zaprimila je nešto iza 10 sati, a intervencija na mjestu događaja i dalje traje. Mjesto požara je osigurano, a očevid će započet nakon što požar bude ugašen i budu uspostavljeni sigurni uvjeti za rad.

Iz Vatrogasne brigade Ljubljana rekli su za 24.ur.com. da je na terenu više od 300 vatrogasaca s više od 60 vozila, koji se i dalje bore s zahtjevnim uvjetima jer požar još nije pod kontrolom.

Požar krenuo iz pekarnice?

Vatrogasci su stanovnicima iz obližnjih naselja preporučili da zatvore prozore i uključe ventilacijske sustave kako bi smanjili utjecaj dima i onečišćenog zraka. Prema do sad dostupnim informacijama, požar je najprije izbio u pekarnici.

Iz Spar Slovenija potvrdili su da nitko od zaposlenika nije ozlijeđen jer su se svi na vrijeme evakuirani na sigurno. Više informacija nadležne službe moći će iznijeti nakon što požar bude ugašen. Iz Spara Slovenija navode da još danas planiraju dati izjavu za javnost.

