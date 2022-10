Tijekom sveopćeg rata, načelnik Glavne uprave za obavještajne poslove ukrajinskog Ministarstva obrane Kirilo Budanov postao je jedna od najautoritativnijih snaga sigurnosti u zemlji. Njegov odjel bavi se tajnim specijalnim operacijama, pregovorima o razmjeni zarobljenika, prikupljanjem i analizom obavještajnih podataka.

"Ukrajinska Pravda" objavila je intervju sa šefom GUR-a nakon masovnog raketiranja cijelog teritorija Ukrajine 10. listopada i optužbi ruske tajne službe (FSB) da je Budanov umiješan u dizanje Krimskog mosta u zrak.

U intervjuu za "UP" Budanov je govorio o ciljanom napadu Rusa na civilne objekte i korištenju iranskih bespilotnih letjelica, predvidio je što će se dogoditi s Krimskim mostom, objasnio je što se trenutno događa u Hersonu i na hidroelektrani Kahovskaja. Rekao je i tko u Rusiji želi zamijeniti Putina, procijenio prijetnju od napada iz Bjelorusije, pojasnio gdje je Viktor Medvedčuk sada te hoće li biti nuklearnog napada u bliskoj budućnosti.

'Rusi trenutno ne gađaju vojne ciljeve. Samo civile'

Budanov je u intervjuu rekao da je najvažniji cilj Rusa posijati paniku i strah te baciti Ukrajinu u potpuni mrak i hladnu zimu. Obećao je da se to neće dogoditi. Rekao je i da Rusi gađaju civile.0

"Rusi su u cijelom prethodnom razdoblju većinom gađali vojne ciljeve, a manjim dijelom civilne. I sada uopće ne udaraju po vojsci, nego samo po civilima. Ovo još jednom potvrđuje moju tvrdnju da je Rusija teroristička država i da koristi terorističke metode za postizanje svog cilja. Osim toga, čak je i samo ime iranskog drona "Shahed-136" tu. Vole simboliku i koriste simbol terora", rekao je Budanov te dodao da teror dronovima može još dugo trajati međutim, da su zalihe ruskih projektila gotovo iscrpljene.

"Za Iskandere ostaje oko 13 posto, za rakete Kalibr-PL, Kalibr-NK oko 43 posto, a za rakete Kh-101 i Kh-555 oko 45 posto. Općenito je vrlo opasno pasti ispod 30 posto, jer to već ide u 'netaknute zalihe'. Na "Iskanderima" je Rusija odavno prošla tu razinu, ali na "Kalibrama" i na X-101, X-555 još pokušavaju nekako ostati u svojim normama. Zbog nedostatka projektila i njihove niske učinkovitosti i točnosti, bili su prisiljeni koristiti iranske dronove. Ovo je Mohajer-6, koji se ovdje u principu nije pokazao, i "Shahed-136". Ovdje masovno koriste "Shahed"", rekao je Budanov.

'Rusi stalno naručuju iranske dronove'

Budanov je rekao da Rusija stalno naručuje iranske dronove te da su do 22. listopada koristili oko 330 "šehida" od čega su, navodi, 222 oborena. Dodao je i da 30 posto dronova dostiže svoje ciljeve te da je jednokratna isporuka serije oko 300 jedinica, a da se sada koristi druga serija dronova.

"Naručili su oko 1700 dronova svih tipova, trenutno je otišla druga serija. Morate razumjeti, naručili su 1700 komada, ali još ih treba proizvesti. Dakle, i tu postoje određeni problemi. Ali, kao što vidite, naša protuzračna obrana, 70 posto je oboreno", rekao je.

Komentirao je i mogući napad iz Bjelorusije: "Priča o bjeloruskom napadu na Ukrajinu u našim medijima pojavljuje se od travnja. Otprilike svakih mjesec i pol dana izjavljuju da će strašne legije Bjelorusa sutra napasti. Stvarnost je malo drugačija. Postoji li potencijalna prijetnja iz Bjelorusije? Potencijalno postoji. Ona također nije tajna ni za koga. Rusi sada tamo prebacuju određeni broj jedinica. Ali ono što oni deklariraju i ono što zapravo prenose su potpuno različite stvari", rekao je Budanov te dodao da se u Bjelorusiji nalazi 3200 Rusa, ali da su bez teške opreme te da Bjelorusija šalje svu svoju opremu iz dugoročnih skladišnih baza u Rusiju.

Na pitanje, hoće li Rusi ponovno pokušati napasti Kijev, Budanov kaže da za sada toga nema, da je napad teoretski moguć. "To će zahtijevati oko dva ili dva i pol tjedna prebacivanja trupa. Sada ne postoji opasnost od napada na Kijev", rekao je.

'Kada vratimo Krim, Krimski most će prestati postojati'

Budanov je rekao da granatiranje cijelog ukrajinskog teritorija 10. listopada nije bilo veliko, ali je bilo prvo takve vrste nakon dugo vremena. "Sjetite se prvih dana velikog rata, kada je i Kijev bio pogođen. Rusi vole numerologiju i sve vezano uz nju: 10.10.22."

Rekao je i da se preciznost ruskih projektila nije pokazala onakvom kakvu su svi sanjali. "Plus-minus 500 metara za njihove projektile - to je sada normalno. Bilo je oko 800 metara, a to je u okviru njihovih TTX (taktičko-tehničkih karakteristika). Iako pišu da je TTX plus-minus 50 metara, mi vidimo stvarnost", rekao je.

Na pitanje, što se dogodilo s Krimskim mostom, rekao je: "Bit će teško odgovoriti na to pitanje. Razgovarajmo o tome neki drugi put. Mogu samo reći da je Krimski most teško oštećen. Kruzer "Moskva" je potonuo, zapravo se srušio i Krimski most. Sve su to znakovi da ovom režimu nije ostalo još puno vremena", rekao je Budanov.

Moskva je Budanova osobno optužila za sudjelovanje u eksploziji na Krimskom mostu. "Ne shvaćam to potpuno ozbiljno. Ne mogu se sjetiti točnog imena, ali jedno od najvećih tiskanih izdanja Komunističke partije Kine objavilo je članak u kojem stoji da Rusija za to krivi Ukrajinu, s vrlo visokom razinom skepse prema tim optužbama. A mora se shvatiti da ono što je tiskano u publikaciji Komunističke partije Kine, to je službeni stav. I tako su lagano progurali ideju da, u principu, Rusija voli sama raditi slične stvari, kako bi nekoga za nešto optužila i onda sebi tobože odriješila ruke. Onda sami izvucite zaključke", rekao je Budanov.

Volodimir Zelenskij natuknuo je stranim medijima da bi priča s Krimskim mostom mogla biti rezultat sukoba unutar ruskih snaga sigurnosti, a Budanov je to potvrdio: "Tako je. Ovdje ne mogu ništa više dodati. Ali reći ću nešto drugo: Krimski most je simbol koji će biti srušen. Kada se Krim vrati, ovaj most će prestati postojati. Ova prometnica zapravo nikome ne treba."

'Surovikin priprema osnovu za odluku o predaji Hersona'

Na pitanje, nadzire li ruski zapovjednik Sergej Surovikin trenutno granatiranje Ukrajine, Budanov je rekao: "On ne nadzire, nego upravlja - to su dvije različite stvari. On je službeno imenovana osoba koja vodi takozvanu "specijalnu vojnu operaciju u Ukrajini". Odnosno, on je jedina osoba s pravne strane koja je za to osobno odgovorna. Ovo je njegova zapovijed i njegov potpis mora stajati tamo. Ne treba ga ni podcjenjivati ​​ni precjenjivati."

Komentirajući nedavnu Surovikinovu izjavu da se u Hersonu mogu "donijeti teške odluke", rekao je kako Rusija razumije da će izgubiti globalno i lokalno te da je on (Surovikin) taj koji će odgovarati za "lokalni" poraz. "Priprema teren za to, ako se donese odluka o predaji Hersona ili jednostavno budu izbačeni od tamo. Priprema teren da to nekako izgladi. Istovremeno, ne mogu vam reći da Rusi upravo sada bježe iz Hersona. Nema toga."

Komentirajući trenutna događanja u Hersonu, kaže da je u mnogočemu riječ o informacijskoj operaciji i manipulaciji. "Postoje određene činjenice. Na primjer, povlači se "Promsvjazbank" i druge financijske strukture koje su Rusi tamo doveli. Štoviše, dok se izvode - izvode se gotovina, službenici, takozvane okupacijske vlasti - izvode se svi oni koji ne mogu hodati, teže ozlijeđeni, pokušavaju one koji mogu hodati što prije otpuštati iz bolnica, a provode tu suludu informativnu kampanju da "mi brinemo za ljude" i tako dalje.

Odnosno, stvaraju iluziju da je sve nestalo. I u isto vrijeme, naprotiv, dovode tamo nove vojne jedinice i pripremaju ulice grada za obranu. Oni razumiju da ako preuzmemo barem kontrolu nad branom Kahov, koja je jedina prometna arterija koja sada u potpunosti funkcionira, morat će vrlo brzo donijeti odluku - ili vrlo brzo napustiti grad ili riskiraju završiti u istoj situaciji u kojoj su se ranije našle naše jedinice u Mariupolju. Situacija je malo drugačija, ali konceptualno će biti vrlo slična. Shvaćajući to, pripremaju temelje kako bi, ako treba, mogli vrlo brzo izaći od tamo. Međutim, sada se ne spremaju za izlazak nego za obranu."

'Teško je nekom logikom ocijeniti glupost Rusa'

Na pitanje, hoće li Rusi izvesti teroristički napad na branu Kahovskaju, koja je sada minirana, kaže da je istina da je hidroelektrana djelomično minirana.

"Jako je teško s nekom logikom ocijeniti glupost Rusa. Reći ću ovo: dizanje ove brane u zrak sigurno će izazvati ekološku katastrofu, to je činjenica. Postoje drugi aspekti. Prvo: zašto to učiniti - što će izgubiti, a što dobiti? I drugo: branu možete dići u zrak djelomično, a možete je i potpuno dići u zrak. Da bi se potpuno potkopala, takvi radovi nisu izvedeni. Miniranje se provodi za djelomično uništenje, ako je potrebno. Da bi se uništila struktura ove razine, potrebni su deseci tona eksploziva, pravilno postavljenog. Ne možete staviti KaMAZ negdje u blizini, neće pomoći.

Što će Rusi dobiti ako potpuno unište hidroelektranu? Dobit će stalne poplave lijeve obale regije Herson. Izgubit će, čak i teoretski, mogućnost opskrbe vodom Sjevernokrimskog kanala, Krima, dok ne obnovimo branu, a to će trajati jako dugo. To će biti nemoguće učiniti. I što je najzanimljivije, uništit će mogućnost postojanja nuklearne elektrane Zaporožje, jer je ovaj objekt neraskidivo povezan s njom. Pa naravno da će nama otežati napredovanje određeno vrijeme. A to, usput rečeno, nije jako dugo razdoblje, bit će negdje oko dva tjedna. Ali, bit će prisiljeni povući se na Krim. Drugim riječima, ako potpuno unište branu, onda je scenarij sljedeći. Jesu li spremni na to? Mislim da nisu", rekao je.

Ukrajinska vojska će do kraja godine zauzeti Herson

Dodao je da bi djelomičnim uništenjem hidroelektrane Rusi onesposobili odjel za zaključavanje, strojarnice to jest, da bi branu učinili neprikladnom za upotrebu.

Ali bit će prisiljeni povući se izravno na Krim. Drugim riječima, ako izvršite potpuno uništenje, onda je scenarij sljedeći. Jesu li spremni za to? Mislim da ne. Ali Sjevernokrimski kanal će biti sačuvan, doći će do djelomičnog izlijevanja vode, ali to neće biti tako strašno. I otežat će nam napredovanje. Stoga ne mislim da su namjeravali potpuno uništenje. Osim toga, ne vidimo znakove potpunog miniranja ove strukture", rekao je te dodao da je brana djelomično minirana još u travnju.

Na pitanje novinara, hoće li ukrajinska vojska do kraja godine ponovno zauzeti Herson, kratko je rekao: "Mislim da hoće."

'Aneksija je katastrofa za ruske elite i oni to jako dobro znaju. Shvatili su da je ovo kraj'

Komentirajući rusku svečanu ceremoniju tijekom koje su potpisani dokumenti o aneksiji ukrajinskih regija od strane proruskih predstavnika regija, Budinov je rekao da nitko nije bio sretan, ali kako ne može reći da su svi idioti. Dodao je da je još jedna aneksija katastrofa za ruske elite.

"Ovo je za njih katastrofa, oni to jako dobro znaju. Još više su shvatili da je ovo kraj i sada tražie izlaze. Više vojno i političko vodstvo počelo je izvoditi masovne udare - to je teroristički čin - kako bi se iznudili pregovori. Oni to tako vide. Neće uspjeti. Drugi su potrčali pregovarati, kako kažu, sa zapadnim zemljama. Kako pregovarati? Reći: "Mi smo tu beskorisni, to nismo mi. Ali spremni smo na promjene, sve to mora prestati", kazao je.

Na pitanje, jesu li predstavnici političke elite Rusije pokušali komunicirati s ukrajinskim vlastima u tajnosti, rekao je: "Neću odgovoriti na ovo pitanje, žao mi je, nije još vrijeme." Dodao je da je nakon aneksije ukrajinskih regija u Rusiji situacija postala još gora: "Razumijete li što su učinili? Pripojili su sebi nove teritorije, sutradan su ih počeli gubiti. Mnogi su u Rusiji govorili da se to ne može, dajte im tamo uvjetnu neovisnost, stvorite tamo nekakvu "Kinesku Narodnu Republiku", "ZPR" ili ih pridružite "LDNR" - svejedno, samo nemojte u Rusiju. Jer u slučaju da bude potrebno ili pregovarati, ili se povući, ili ih jednostavno nokautirati, to će za Rusiju biti katastrofa. Kako objasniti običnom Rusu da je Ukrajina Rusiji uzela grad?

Kada se vrati Herson, glavni grad regije, koji su upravo tako jadno anektirali, rekavši: "Sve, Herson je zauvijek s Rusijom", što će se dogoditi sljedeće? Pa, kako to objasniti običnom Rusu koji tamo živi, ​​pardon, u svojim sranjima i vjeruje da ima najbolje rakete na svijetu, "sve ćemo uništiti". I ovdje jednom, i obrnuto! To je zapanjujuće. To može dovesti do gubitka povjerenja u vlasti i slabljenja same vertikale upravljanja. I to je sve ono na čemu se temelji rusko vodstvo u upravljanju Rusijom", rekao je.

'Kirijenko sebe vidi kao Putinovog nasljednika'

Komentirajući moguće Putinove nasljednike, Budanov je rekao: "Medvedev nema šanse. Što se tiče Mikole Patruševa, njega kao predsjednika prvenstveno želi vidjeti njegov otac. Hipotetski, šansa za njega postoji. Ali nije sam tamo. Kirijenko vidi sebe kao nasljednika u koliko-toliko mirnom prijenosu vlasti. Rekao je i da se život ruskog predsjednika Vladimira Putina nije promijenio nakon aneksije.

"Nije se nimalo promijenio, to je bolesna svijest. Nekakav uvjetni Putin i dalje postoji."

Komentirajući izjave turskog predsjednika Erdogana, da je Putin postao "mnogo mekši" prema pregovorima, rekao je: "Sigurno je postalo mekše kada vam je ostalo 13 posto projektila od početka punog rata, kada imate više od 60 tisuća poginulih i tri puta više ranjenih, kada se izvode udari, kada se nema čime boriti. Kada ste sami za sebe krenuli u pobjedonosnu "specijalnu akciju" i ušli u mobilizaciju? Kad te više nigdje u svijetu ne primaju i svi ti se rugaju: "A, to je "druga vojska svijeta", je li? Zanimljivo…"

Na pitanje, je li Putin živ, Budanov odgovara: "Nosimo se s cijelom situacijom. Dajte si vremena. Ako sve znate unaprijed, neće biti zanimljivo živjeti dalje (smijeh)."

''Rat bi mogao završiti do ljeta iduće godine'

Budanov nije želio komentirati ni razumjenu zatvorenika s Rusijom. Dodao je da ima puno ljudi u ruskom zarobljeništvu i da bi otkrivanje svih tajni uništilo procese oslobađanja zarobljenika. Dodao je tek da se na oslobođenju čelnika Azova radilo tri i pol mjeseca. Nije bio previše rječit ni kada ga je novinar pitao o susretu s papom Franjom. Kratko je rekao da se radi svog položaja i funkcije susreće s mnogim strukturama i ljudima u svijetu te da je to potpuno normalno.

Rekao je da je Viktor Medvedčuk doveden u Moskvu na ispitivanje FSB-a. "Ako mislite da me treba boljeti glava što će ga tamo pitati i kome će pisati, uopće me nije briga."

Rekao je i da, temeljem informacija kojima raspolaže, smatra da bi rat mogao završiti do ljeta iduće godine. Naglasio je da ništa od strateških zadataka koje su Rusi postavili na početku "specijalne vojne operacije", kako su je nazvali, nije ostvareno. "Štoviše, sada gube i ono što su uspjeli zauzeti. I ovo nas opet vraća na prosječnog Rusa koji gleda televiziju i govore mu da su Rusi izgubili ovo, ono, ono, tamo neko selo. Ovo je katastrofa. Izigravaju ga raznim riječima, na primjer: "taktičko pregrupiranje", "zauzimanje isplativijih granica" i tako dalje… Ali svi sve razumiju."

Budanov je rekao i da se u narednim mjesecima za ukrajinske civile neće dogoditi ništa novo: "Postupno ćemo ići naprijed, malo po malo, oni će gubiti malo po malo. Negdje će nastaviti udarati sa svojim šehidima i manjim brojem projektila, jer ih više nema toliko. Nažalost, teror će se nastaviti. Cijeli ruski režim je čisti teror, oni ne znaju drugačije", rekao je.

Komentirajući ratna zbivanja tijekom nadolazeće zime, Budanov je rekao da će se rat na zimu malo stišati: "Zimi će, kako se kaže, biti fizički i geografski problem. Još uvijek imamo više-manje toplu zimu, pa će tlo biti ljepljivo, a u principu ni sada oprema na kotačima na bojnom polju gotovo da ne radi, samo gusjenična. Sve će se to samo zakomplicirati s početkom neprekidnih kiša", rekao je.

'Nuklearne prijetnje su obično zastrašivanje, ali naš susjed je malo bolestan...'

Budanov je komentirao i nuklearne prijetnje Rusije. "To je obično zastrašivanje. Mogu li to učiniti ili ne mogu? U teoriji - mogu. Hoće li to učiniti sada? Sigurno neće. Hoće li to učiniti kada se nađu usred katastrofe? To je otvoreno pitanje na koje nitko nema odgovor, ni u Rusiji, ni kod nas, ni bilo gdje u svijetu.

Za lansiranje raketa potrebno je nekoliko ljudi. Ali odluka mora biti donesena odozgo. Treba dati jasnu zapovijed, a ona mora proći, recimo, sve razine", rekao je Budanov te dodao da su Rusi pokušali nekako modernizirati svoje strateške nuklearne snage, ali da ništa novo nije proizvedeno od taktičkog nuklearnog oružja. Dodao je da nitko osim Putina ne može izdati naredbu za nuklearni napad.

Na pitanje, je li nuklearna prijetnja Ukrajini stvarna, Budanov je rekao: "Uvijek je stvarna, budući da je naš susjed malo bolestan i ima nuklearno oružje. Ali prijetnja je jednaka kakva je bila prije dvije godine, osam mjeseci ili tri mjeseca".

Na pitanje novinara, znači li to da Ščekavjatsu - ukrajinski metro poznat po tome da pruža najsigurniji zaklon od nuklearnog napada - treba raspustiti, Budanov je sa smješkom odgovorio:

"Ako se ljudima sviđa, zašto?"

